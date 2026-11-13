Casares reafirma compromiso de PSOE de garantizar y subir las pensiones frente al "riesgo de recortes" de PP y Vox

El secretario general del PSC, Pedro Casares, con los números 1 y 2 al Congreso, en el acto con los pensionistas - PSOE

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha reafirmado este viernes el compromiso del Partido Socialista de "garantizar" las pensiones y de "seguir subiéndolas tanto como suba el coste de la vida" frente al "riesgo" de "recortes y congelación" de PP y Vox.

Así lo ha señalado el líder de los socialistas cántabros antes de mantener un encuentro con las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y CCOO, en el que han participado los candidatos del PSOE al Congreso de los Diputados, Susana Herrán y Eduardo Magaldi, y los secretarios generales de ambos sindicatos, Mariano Carmona y Rosa Mantecón.

Casares ha reiterado que los socialistas focalizan esta campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre "en propuestas y soluciones de país" y en esta primera jornada la han centrado "en escuchar a quienes han construido y levantado este país con el esfuerzo de su trabajo y han logrado que hoy España sea uno de los países más avanzados del mundo".

El líder de los socialistas cántabros ha señalado que el PSOE llevará a cabo "una campaña en positivo, una campaña con propuestas y una campaña con soluciones de país y soluciones para Cantabria".

"Las pensiones públicas de nuestros mayores no son un regalo ni la concesión de ningún gobierno: son un derecho que se han ganado con el esfuerzo de su trabajo, generación tras generación, y el PSOE es el único que garantiza el futuro de las pensiones públicas", ha enfatizado el secretario general del PSOE.

En este sentido, Casares ha remarcado el "compromiso firme" del PSOE con los 150.000 pensionistas cántabros a quienes ha asegurado que con los socialistas "sus pensiones van a seguir subiendo tanto como suba el coste de la vida".

En este punto, ha reivindicado que, en estos ocho años de Gobierno, el PSOE ha incrementado la pensión media 500 euros más al mes y 7.000 al año, mientras que "con la dictadura del 0,25% del PP habrían subido 23 euros al mes". Al respecto, ha censurado que "dejaron tiritando la hucha de las pensiones que el PSOE dejó llena y ha vuelto a llenar en estos años y ahora cuenta con 15.000 millones de euros". "Es fundamental contar los hechos", ha apostillado.

"Ahora ya no valen solo las promesas electorales porque sabemos que el PP y Vox son un riesgo para las pensiones públicas", ha manifestado Casares, que ha apuntado que ambos partidos "han votado en contra en el Congreso de todas las medidas para garantizar las pensiones y revalorizarlas".

Por ello, ha insistido que este 29 de noviembre "nos jugamos las pensiones de nuestros mayores" de España y de Cantabria, que "tienen que saber que solo el PSOE garantiza sus pensiones frente al riesgo de retrocesos, de congelación o de recortes con el PP y Vox".

HERRÁN: "VOY A SER LA VOZ DE LOS MAYORES CÁNTABROS EN MADRID"

Por su parte, la candidata número 1 del PSOE de Cantabria al Congreso, Susana Herrán, ha asegurado que va a ser "la voz de los mayores cántabros en Madrid", donde defenderá "sus derechos y reivindicaciones".

"El PSOE está comprometido con la defensa de las pensiones y su revalorización, para que nuestros mayores tengan unas pensiones dignas. El Gobierno de Pedro Sánchez ya lo ha demostrado en todos estos años de Gobierno", ha remarcado.

En el encuentro con los pensionistas de UGT y CCOO, ha indicado que, además de hablar de pensiones, se han abordado otros asuntos que les preocupan como la dependencia, la sanidad pública o los cuidados. "Tienen que saber que el PSOE va a defender sus derechos para que, hacerse mayor en Cantabria y en España, no se convierta en una carrera de obstáculos".

Por su parte, el candidato socialista número 2 al Congreso, Eduardo Magaldi, ha defendido que las pensiones son "el tercer pilar de nuestro Estado de Bienestar y para el PSOE son fundamentales", por lo que el partido defiende y defenderá "un sistema público y sostenible con unas pensiones dignas".

"Por desgracia, el PP y Vox hacen todo lo contrario, como evidencias con sus declaraciones sobre un colapso del sistema, sobre recortes o incluso hablando de su privatización", ha advertido Magaldi, que ha confrontado así el "modelo de las derechas de privatización y recortes frente al modelo público y de revalorización del PSOE".