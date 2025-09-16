Casares reclama a Media "más trabajo" para dar respuesta al problema de la vivienda en Cantabria

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha pedido al consejero de Vivienda, Roberto Media, "más trabajo" en materia de vivienda porque es el "principal problema" de los cántabros, y "menos insultos" hacia el Gobierno de España, que lo que pretende es "trabajar junto a las comunidades autónomas" en esta "urgencia".

Casares ha respondido así a las declaraciones del consejero sobre la carta remitida este lunes por el Gobierno central a las comunidades autónomas para informar sobre los pisos turísticos ilegales que se van a retirar de las plataformas inmobiliarias, que ha calificado como "una ocurrencia" y ha dicho que tiene "tintes amenazantes", además de que no indica cuáles son esas viviendas.

"Para pedir información no es necesario faltar al respeto. En ningún caso la ministra ha amenazado a nadie con nada en su carta, en la que de lo único que se informa es de una urgencia que deberían atender todas las administraciones públicas", ha manifestado el delegado.

Por ello, ha reclamado al consejero "más respeto y menos demagogia". "Nadie ha amenazado a nadie, debería sentirse concernido por el primer problema de los cántabros y hacer de la vivienda la prioridad de la agenda política de Cantabria", ha añadido.

Casares ha instado a Media a "pedir con educación las cosas" y le ha dicho que, "si hay alguna información que no le ha llegado", se la trasmitirán como han hecho, "pero para eso no hace falta mentir y decir que la ministra le ha amenazado en una carta".

"Con sus declaraciones lo que demuestra es que no entienden la urgencia de dar solución al problema de la vivienda. Si estuviera preocupado por ello, habría visto en la carta una mano tendida para trabajar juntos para dar respuestas a las familias y jóvenes de Cantabria", ha manifestado Casares en un comunicado.

El delegado ha remitido a la Consejería de Vivienda la información relativa a las viviendas turísticas ilegales detectadas en Cantabria por el Ministerio a través del Registro Único de Alquileres Temporales, y que ascienden a 955 y están localizadas en 76 municipios.

Además, el delegado ha facilitado al departamento de Roberto Media la información sobre el próximo Plan de Estatal de Vivienda 2026-2030, que el Gobierno de España prevé aprobar a final de año y para el que este miércoles, 17 de septiembre, comenzará la consulta pública.