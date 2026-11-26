El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, en Torrelavega - PSOE

TORRELAVEGA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha reivindicado el apoyo del Partido Socialista a los autónomos de España y Cantabria "con hechos y no con promesas" y con "medidas y ayudas" materializadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que este mismo jueves recoge rebajas fiscales y medidas de reducción de la carga burocrática para este colectivo empresarial "esencial".

Así lo ha señalado este jueves el líder socialista en Torrelavega, donde ha visitado el mercado junto al candidato número 2 al Congreso de los Diputados, Eduardo Magaldi, y la candidata al Senado Paloma Palacio, y ha asegurado que "el PSOE es el partido de los autónomos", a los que ha pedido el voto para seguir impulsando medidas de apoyo y ayudas.

Casares ha puesto en valor el trabajo los autónomos que "levantan cada día sus negocios, sus establecimientos, sus comercios y contribuyen al tejido productivo y empresarial de Torrelavega y de todos los municipios de Cantabria".

A todos ellos, les ha asegurado que el PSOE, si sigue gobernando tras el domingo, "va a hacer lo que ya está haciendo" en estos años de gobierno progresista y es "ayudar a los autónomos".

Y, ha indicado, "hoy es un buen día" para abordar estas cuestión porque el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge nuevas propuestas y ayudas para los autónomos, "especialmente para reducir toda la carga burocrática y simplificar todos los trámites administrativos, pero también rebajas fiscales en el IRPF y en el IVA".

"Este es un Gobierno comprometido con los autónomos y que está ayudando a los autónomos", ha enfatizado el secretario generales de los socialistas cántabros, que ha destacado algunas de las medidas impulsadas por el Gobierno del PSOE.

Así, se ha referido al incremento del 5 al 10% en la deducción en el IRPF para gastos de difícil justificación y el aumento del límite de éstos de 2.000 a 3.000 euros anuales, lo que es "una bajada de impuestos a los autónomos". "No es una promesa electoral: lo llevamos haciendo toda la legislatura y hoy en el BOE publicamos esa nueva bajada de impuestos a los autónomos", ha remarcado.

Por otro lado, también ha destacado que el BOE recoge este jueves la eliminación de las autoliquidaciones trimetrales que, a partir de ahora, serán voluntarias. "Con esta medida perseguimos aumentar la liquidez de los autónomos, de tal forma que tengan más dinero disponible en sus bolsillos para hacer frente al mantenimiento de sus negocios", ha explicado.

"POLÍTICA REAL"

Para Casares, esto son "dos extraordinarias noticias que se suman a la política de apoyo a los autónomos" del PSOE en estos años de gobierno, durante los que también han llegado a los trabajadores por cuenta propia los fondos europeos con iniciativas como el Kit Digital.

En este punto, ha detallado que, en estos años, en Cantabria 10.000 autónomos se han beneficiado de esta iniciativa, con una inversión de 40 millones de euros en la comunidad autónoma. "Esto es política real y no contar qué vamos a hacer porque ya lo estamos haciendo y queremos seguir haciéndolo en el futuro", ha enfatizado el líder socialista.

Por ello, Casares ha pedido a los autónomos que el domingo, 29 de noviembre, confíen en el PSOE "porque van a seguir siendo nuestra máxima prioridad".

Por su parte, el candidato número 2 al Congreso de los Diputados ha puesto en valor la implementación por parte del Gobierno del PSOE de "las cotizaciones por ingresos reales", con lo que ha descendido la cotización del 55% de los trabajadores por cuenta propia en España.

"Además, hemos ido más allá y hemos mejorado la protección social de los autónomos. Antes cotizar solo servía para la jubilación y hoy cotizar sirve para tener un paro de autónomos y no solo para cuando cesa la actividad de manera definitiva, sino que también para el cese temporal de la actividad", ha destacado Magaldi.

Asimismo, ha añadido que, con el incremento de las prestaciones por maternidad y paternidad a 20 semanas, "también hemos mejorado la vida de los autónomos y las mujeres autónomas en nuestra región y en toda España".

Y, ha reivindicado, el PSOE va a seguir trabajando para optimizar la vida de los autónomos con propuestas como la actualización del Estatuto del Trabajador Autónomo "para mejorar esa agilidad burocrática y la justicia fiscal de las personas autónomas".