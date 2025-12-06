Casares reivindica las figuras de Agustín Ibáñez y Maxi Valle como "dos demócratas imprescindibles"

Celebración del Día de la Constitución del PSOE de Santoña - PSOE

SANTOÑA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha reivindicado las figuras de los socialistas Agustín Ibáñez y Maxi Valle, ambos fallecidos este año, como "dos demócratas imprescindibles".

Así lo ha manifestado en la celebración del Día de la Constitución --que se conmemora este sábado 6 de diciembre-- de la agrupación socialista de Santoña, donde ha dicho que los dos políticos fueron "dos hombres que hicieron del servicio público, del servicio a los demás, una forma de vida".

Casares ha afirmado que esta efeméride es una jornada de celebración de "nuestra convivencia, el recuerdo a tanta gente que renunció a tanto para llegar a acuerdos y la reivindicación de que, hablando, dialogando, entendiéndonos, se llega más lejos", ha señalado.

Y ha defendido que gracias a la Carta Magna "podemos vivir, expresarnos o amar en libertad a quien queramos", o que se tenga "una sanidad pública universal o educación pública y becas como ascensor social que garantiza la igualdad de oportunidades y derechos".

El líder de los socialistas cántabros también ha señalado que el acceso a la vivienda se ha convertido en "el reto más importante que tenemos los demócratas para mirar al futuro y generar oportunidades para que la juventud pueda vivir dignamente".

El acto ha contado con la participación de más de 150 personas, entre las que se han encontrado la exsecretaria general de los socialistas cántabros Lola Gorostiaga, el expresidente del Parlamento Miguel Ángel Palacios y los exalcaldes de Santoña Puerto Gallego y Sergio Abascal, así como de la secretaria general del PSOE de Santoña, Carmen González Caballero.

Por último, como recuerdo a Agustín Ibáñez y Maxi Valle, se ha hecho entrega a sus familiares de dos litografías de la playa de Berria realizadas por la artista cántabra Ana San Segundo, ha informado la formación.