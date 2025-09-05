Casares se suma a la petición de expulsar a Israel de La Vuelta y pide "no poner el foco" en los manifestantes

Banderas de Palestina en la salida de La Vuelta en Cabezón de la Sal - EUROPA PRESS

CABEZÓN DE LA SAL 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, se ha sumado a la corriente a favor de expulsar al equipo irsaelí de La Vuelta y ha pedido "no poner el foco" en los manifestantes que protagonizan protestas en defensa de Palestina y que "de forma pacífica y sin incidentes, lo único que hacen es reclamar una causa justa".

Casares ha defendido que las protestas llevadas a cabo este jueves y viernes en Cantabria con motivo de la 12 y 13 etapa suponen "un mensaje de solidaridad una vez más hacia el pueblo de Palestina y contra la barbarie que está pasando en Gaza", ante lo que cree que "lo deseable es que la empresa que está detrás del equipo de Israel no continuase en la Vuelta Ciclista a España".

Así, en declaraciones a los medios antes de la salida de la carrera este viernes en Cabezón de la Sal, donde ha acudido para supervisar el dispositivo de seguridad, ha aprovechado para mostrar la "solidaridad y reconocimiento de la Delegación a "tantos manifestantes que de forma pacífica están reivindicando una causa justa.

"Estamos hablando del respeto a los derechos humanos y lo que está pasando, lo que está haciendo el Estado de Israel es el genocidio de un Estado contra un pueblo indefenso. Esto no va de una guerra, esto va de una masacre que ha causado ya 70.000 muertos en la Franja de Gaza, muchos de ellos niños y niñas", ha lamentado.

Por ello, ha defendido "el grito de un pueblo y un país, España, para que esto acabe ya". Al hilo, ha rechazado, en línea con el presidente Pedro Sánchez, " el silencio que estamos viendo en muchos rincones del mundo frente a lo que está pasando", y ha puesto en valor el papel del Gobierno de España para "buscar una causa, que es la del pueblo palestino, para acabar con lo que está pasando".

"Vamos a seguir trabajando con el pueblo de Gaza y el pueblo de Israel para buscar una solución", ha concluido.