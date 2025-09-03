Casares traslada el compromiso del Gobierno con el tren Bilbao-Santander

El delegado "confía" en el proyecto "en su conjunto" pero cree que tiene "más sentido" hacer la obra por fases

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha trasladado el compromiso del Ejecutivo central con el estudio informativo del corredor Cantábrico-Mediterráneo en su tramo Bilbao-Santander.

"Vamos a seguir trabajando en ese proyecto, nos lo hemos tomado en serio", ha manifestado Casares después de que el Diario Montañés publicara que el Ministerio de Transportes priorizará el tren entre Bilbao y Castro Urdiales y estudiará si lo prolonga hasta Santander, y la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), advirtiera que "no se va a conformar" con un tercio del proyecto prometido.

El delegado ha puntualizado este miércoles en rueda de prensa que "el secretario de Estado (José Antonio Santano) no ha dicho que no se vaya a hacer ningún tramo, ha dicho que se va a hacer el estudio informativo en tres tramos (Bilbao-Castro Urdiales; Castro-Urdiales-Laredo, y Laredo-Santander)".

Casares ha explicado que dividir el estudio en tramos, para que luego pueda ejecutarse la obra preferentemente también por tramos, va a permitir decidir por dónde empezar y "priorizar" la actuación en el que sea "más viable" o "que muestre una viabilidad en todos los términos: social, económica y ambiental".

Según ha señalado, el objetivo es garantizar la "rentabilidad" de la actuación, que conlleva una inversión "millonaria" y "se va a tener que ejecutar en bastantes años". "Es una buena noticia para la gestión pública empezar por lo prioritario y por lo que además mayor demanda pueda tener", ha apuntado.

"Nosotros confiamos en el proyecto en concreto y creo que sinceramente esto lo que va a permitir es priorizar", ha dicho el delegado, que ha subrayado que el Santander-Bilbao es "un proyecto en su conjunto", pero la actuación, la ejecución de la obra, "probablemente tenga más sentido hacerla por fases".

EL ESTUDIO DE VIABILIDAD SIN PLAZOS

Así, Casares ha detallado que se están estudiando distintas opciones para establecer una nueva conexión ferroviaria entre Bilbao y Santander, con tiempos "más competitivos de viaje", para poder garantizar el tráfico mixto de viajeros y mercancías.

Un estudio que "no ha finalizado" y consta de "varias fases". La primera, ya finalizada, consistió en el planteamiento de distintas alternativas y el estudio de la demanda, de los análisis socioeconómicos y del impacto ambiental, para permitir después la toma de decisiones.

De esa fase se seleccionaron dos alternativas con costes, de 2.400 millones y de 2.900 millones de euros, que se están analizando en una segunda fase "con mayor detalle" para poder llevar a cabo esa actuación.

Así, a la vista de las alternativas y de los resultados, lo que se está haciendo es un nuevo estudio de viabilidad por tramos separados para poder "garantizar la rentabilidad de la actuación", ha insistido el delegado.

En este punto, ha indicado que, aunque "no hay un plazo", el Ministerio trabaja para que sean "los mejores posibles, dentro de las complicaciones que lleva a hacer un proyecto y un análisis de este tipo".

Además, Casares ha destacado que se añaden mejoras, como el cambio de la ubicación de la estación en el casco urbano de Castro Urdiales para que tenga una "mayor accesibilidad" y, por tanto, sea un proyecto que pueda tener "mayor rentabilidad".

"Me parece que aventurarse a decir que no se va a hacer, que hay incumplimientos, como (Buruaga) reconoció ayer, sin haber hablado con el ministro; en fin, ¿qué quiere que les diga?", ha cuestionado Casares.

En cuanto al intento sin éxito de Buruaga de ponerse en contacto con Puente para que "verifique" que lo publicado no es así, el delegado ha indicado que el ministro se encontraba fuera del país y ha afirmado que las relaciones entre ambos son "fluidas".