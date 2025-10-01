Casares traslada a Polanco el compromiso de agilizar el enlace de la A-67 para "concluirlo antes de verano de 2026"

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha trasladado este miércoles a la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, el compromiso de agilizar los trabajos en el enlace de la A-67 en el municipio, enmarcados en la obra del tercer carril que desarrolla el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, para "concluirlo antes del verano de 2026".

En concreto, Casares ha detallado que se priorizarán las actuaciones previstas en el entronque de la A-67 en Polanco y que incluyen la construcción de un ramal de prolongación de la autovía que dará acceso al municipio, con una extensión de medio kilómetro, y una rotonda, ha informado la Delegación del Gobierno.

"Esas actuaciones creemos que las podemos tener terminadas antes del verano", ha declarado Casares tras el encuentro con la alcaldesa, en el que también ha participado el jefe de la Demarcación de Carreteras del Estado en Cantabria, Rosendo Martínez.

El delegado del Gobierno ha señalado que, una vez estén concluidos esos trabajos en el enlace de Polanco, mejorará el tráfico con la reducción de "los atascos y las retenciones" que se registran actualmente, y también mejorará la seguridad vial.

Ha explicado que esas retenciones en la zona de la autovía en Polanco comenzaron a registrarse tras la puesta en servicio del ramal de continuidad Sierrapando-Barreda a finales de julio, cuyo tráfico sale justo a la altura de este municipio en el que se está desarrollando la obra de construcción del tercer carril de la A-67 hasta Santa Cruz de Bezana.

Esas retenciones se han venido produciendo mayormente durante el verano y, por ello, antes de la llegada de la próxima temporada estival, se van a "acelerar los trabajos" en ese trazado de la A-67 a la altura de Polanco. "El compromiso que tenemos es intentar que antes del verano de 2026 esa actuación esté terminada", ha insistido.

El delegado del Gobierno ha destacado que esta actuación en el enlace de la A-67 en Polanco forma parte de "una obra muy importante" como es la ejecución del tercer carril de la autovía entre ese municipio y Santa Cruz de Bezana, que supondrá una inversión global del Ministerio de Transportes de 173 millones de euros.

En el encuentro, Casares también ha abordado con la regidora otras inversiones que el Estado está llevando a cabo en el entorno de Polanco para atender "demandas importantes e históricas" del municipio y que superan el millón de euros de inversión.

Así, se está mejorando la travesía de la N-611 en Polanco, con la mejora de la calzada, la reducción del ancho de la misma para calmar el tráfico, la ampliación de los arcenes o la elevación de los pasos de peatones para mejorar la seguridad. Además, en estos momentos se trabaja en el asfaltado de todo el firme de la travesía.

También, en Requejada, se han invertido unos 300.000 euros en el arreglo del firme de la N-611 a su paso por la localidad, en un tramo de más de un kilómetro y medio.

El delegado del Gobierno ha considerado que la reunión ha sido una reunión "fructífera" con la que se ha evidenciado que "con el diálogo entre las distintas instituciones avanzamos por el bien de Cantabria y del municipio de Polanco".

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa, que ha agradecido que se vaya a dar "prioridad" al enlace de la A-67 en el municipio. "Salimos muy contentos de la reunión y con las soluciones que se nos han puesto encima de la mesa", ha dicho.