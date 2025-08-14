Casares valora el "esfuerzo" del Gobierno con los descuentos en el transporte, "un alivio para muchos hogares"

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha valorado el "esfuerzo" del Gobierno de España por mantener los descuentos en el transporte por carretera, que "son un alivio para muchos hogares" de la comunidad donde, en concreto, benefician a los municipios de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales.

"Tenemos un Gobierno de España preocupado y ocupado por impulsar medidas que ayuden a reducir los gastos a las familias y que favorezcan a la vez la movilidad sostenible", ha ensalzado el delegado en un comunicado tras confirmarse que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concedido 329,3 millones de euros en ayudas directas a las comunidades y ciudades autónomas y entidades locales que hayan rebajado al menos un 50% el precio de los abonos y títulos multiviaje de transporte público colectivo de su competencia durante el primer semestre de 2025.

Para Casares, estos descuentos aplicados en los billetes de autobús "son un alivio para muchos hogares de Cantabria" y, además, los datos reflejan que "están sirviendo también para incrementar el uso del transporte público en ciudades como Santander, Torrelavega y Castro Urdiales".

A su juicio, "esta apuesta decidida del presidente Pedro Sánchez por bonificar la movilidad va a transformar la forma en la que los cántabros y los españoles nos desplacemos". "Es un orgullo comprobar cómo tenemos un Gobierno que no solo piensa en el presente sino que trabaja por un futuro más sostenible, justo e igualitario", ha subrayado.

Además de estos descuentos, Casares ha destacado el "compromiso" del Gobierno central de mantener la gratuidad del billete para el uso de la red ferroviaria de Cercanías en Cantabria hasta que estén en funcionamiento los nuevos trenes.

"Estamos haciendo un gran esfuerzo presupuestario en materia no solo de infraestructuras, sino también en materia de servicios de transporte, que van a contribuir a impulsar una movilidad más sostenible en Cantabria", ha concluido.