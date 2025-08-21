Casares ve una "extraordinaria noticia" la quita de 800 millones a Cantabria, una de las CCAA más "beneficiadas"

SUANCES 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El líder del PSOE cántabro y delegado del Gobierno en esta región, Pedro Casares, considera una "extraordinaria noticia" la condonación de la deuda que prepara el Ejecutivo central, de 809 millones de euros a esta comunidad, y que va a ser así una de las que "más se va a beneficiar" de esa quita en términos porcentuales.

Atendiendo a la cifra en sí, y de acuerdo con la propuesta que prevé aprobar próximamente el Consejo de Ministros, es la segunda autonomía menos beneficiada, solo por delante de La Rioja (448 millones).

"El Gobierno de España está trabajando con todas las comunidades autónomas para mejorar la financiación autonómica", ha defendido Casares, para subrayar que, en el caso de Cantabria la quita planteada supondrá "un ahorro de más de 800 millones de euros", lo que supone "una extraordinaria noticia".

Y además, ha destacado que será una de las regiones que "porcentualmente más se va a beneficiar" de la condonación de la deuda pública regional, por lo que el socialista ha pedido a representantes de otras formaciones que se han mostrado críticos con la medida que no se dejen "llevar por intereses partidistas".

"Nosotros vamos a seguir trabajando desde el Gobierno de España en mejorar la financiación autonómica", ha reafirmado el delegado en Cantabria, que ha enfatizado además que en 2026 "va a volver a ser la comunidad autónoma con mayor financiación por habitante de todo" el país y, también, la que "más va a ver mejorada su financiación autonómica, casi un 8 por ciento" con respecto a 2025.

Con todo ello, el secretario general del PSC y representante del Estado en la región ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está comprometido con Cantabria" y con la financiación autonómica y la mejora de la misma en los próximos años, así como también con "quitar parte" de la deuda que tiene la comunidad, lo que conlleva un ahorro de intereses, que es igualmente "importante".

Casares ha respondido así a preguntas de los periodistas durante una visita al stand del INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad) de Suances.