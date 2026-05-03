Casi un millar de voluntarios inspeccionarán en mayo los ríos de Cantabria - RED CAMBERA

SANTANDER 3 May. (EUROPA PRESS) -

Casi un millar de voluntarios del Proyecto Ríos participarán durante este mes de mayo en una nueva campaña de ciencia ciudadana que inspeccionará y estudiará los ríos de Cantabria.

Mediante esta iniciativa, coordinada por Red Cambera, los grupos de voluntarios se encargarán de muestrear el estado de salud de distintos tramos fluviales distribuidos por el territorio.

Para ello, contarán con formación y material específico, que les ayudará a conocer en detalle los ríos y riberas y a identificar y determinar los diferentes parámetros indicadores de su estado de salud, ha informado Red Cambera.

Con los datos obtenidos, se elaborará un informe y una infografía digital que resumirá los principales resultados. Ambos documentos serán difundidos entre las administraciones públicas, colectivos, voluntarios y ciudadanía en general.

La infografía resumen y el informe completo para el año 2025 pueden consultarse en el siguiente enlace: https://redcambera.org/informe-proyecto-rios-2025/ .

Los grupos colaboradores son familias, grupos de amigos y amigas, asociaciones, centros de enseñanza, etcétera.

Los participantes eligen libremente un tramo de río de 500 metros de longitud y toman datos del agua (nivel, color, olor, temperatura, transparencia), el cauce (anchura, profundidad), las márgenes (estado y usos del suelo), afecciones (vertidos y residuos) y la biodiversidad. También, realizan un diagnóstico mediante el cálculo de índices relativos a la calidad biológica del agua y del bosque de ribera.

Proyecto Ríos cuenta con el apoyo del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA) de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria.

Se desarrolla en Cantabria desde 2008 gracias al acuerdo de colaboración entre Red Cambera y la Associació Hàbitats (Cataluña), entidad creadora de este proyecto.