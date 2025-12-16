El Casino de Santander acogerá el lunes 29 un desfile a favor de Nuevo Futuro - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los salones del Gran Casino del Sardinero serán escenario el lunes 29 del Desfile de Nuevo Futuro 2025 que, bajo el lema 'Contruyendo hogares, creando futuro', pone el foco en la infancia en desprotección.

Organizado por la Asociación de Creadores de Cantabria y Apemecac a favor de la Asociación Nuevo Futuro, se trata de un evento de concienciación y participación ciudadana para sensibilizar socialmente ante las necesidades de la infancia más vulnerable en situación de abandono y exclusión social, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, Banco Santander y los colegios profesionales de Enfermeras, Farmacéuticos y Médicos de Cantabria.

Un total de siete creadoras cántabras protagonizarán el tradicional desfile cuyo cartel ilustra una imagen de la fotógrafa santanderina Belén de Benito, que explicó refleja la labor de Nuevo Futuro a través del "amor de la mirada de Pili a su hijo, una mirada que no solo habla de la maternidad, sino que trasmite algo mucho más profundo que no se puede explicar".

Este año, el tradicional Desfile de Nuevo Futuro mostrará propuestas para todas las edades de la mano de las diseñadoras Trinidad Castillo, Marián Pacheco ('Cocotte'), Paula Alegría ('Allegra'), Katherine Barrera ('Catalina García' y Evlening Kids') y María Jesús Olaiz ('Blanco & Entredoses').

Así, en esta cita solidaria centrada en la infancia, la familia y Navidad, participarán más de medio centenar de niños y jóvenes, que formarán parte también de los espectáculos especialmente creados para la ocasión por la coreógrafa Monty Lima y que contará con las actuaciones en directo de la cantante Marián Laredo.

La gerente de la entidad, Marta González-Estéfani, ha señalado que desde Nuevo Futuro "queremos cambiar el futuro de los niños, niñas y jóvenes que han sufrido situaciones adversas en su núcleo familiar y se encuentran en el ámbito del sistema de protección de las administraciones públicas. Para ello, creamos hogares y centros donde tienen la oportunidad de crecer y cumplir sus ilusiones en entornos protectores y de buen trato".

Su actividad está basada en un modelo de intervención a través de pequeños hogares "en los que podamos acompañar a la infancia y juventud desprotegida, atendiendo a su proyecto vital, un modelo que ha guiado nuestra voluntad de seguir transformando el sistema de protección desde nuestra fundación en 1968 hasta nuestros días", ha abundado.

A este respecto, la responsable de la entidad recordó que en sus cerca de 60 años de trayectoria, se ha atendido a más de 15.000 niños, niñas y jóvenes, con lo que la organización es la que gestiona el mayor número de hogares de acogida para la infancia en protección en España.

Por su parte, el concejal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, Mateo Echevarría, ha destacado la labor de Nuevo Futuro que trabaja en pro de los niños santanderinos que más lo necesitan y ha dado las gracias a los siete diseñadores, a Marta González-Estefaní, y a los voluntarios de Nuevo futuro.

Asimismo, ha invitado a los ciudadanos a participar de este desfile que se propone "para cambiar el futuro de los niños" y ha asegurado que desde el Ayuntamiento "estamos orgullosos de que se realicen estas actividades para el bienestar de las nuevas generaciones con dificultades, además de sus familias".

Las entradas para el desfile y el cóctel posterior ofrecido por el Grupo Riojano, La Crujiente y Regma, tienen un precio de 20 euros y pueden adquirirse en los comercios de Santander Corsetería Amada Lois, Sandra Alonso Moda Personal, María Jesús Gil Joyas y DiKsí by Amaya Bezanilla,en Grupo Difusión de Torrelavega, así como el mismo día del evento en el Gran Casino Sardinero.