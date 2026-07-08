El castillo de Argüeso acoge la muestra 'El viaje más corto' del artista visual Miguel Ángel García

Una de las obras presentes en esta muestra que permanecerá abierta al público los meses de julio y agosto - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Castillo de Argüeso, en la Hermandad de Campoo de Suso, acogerá en julio y agosto la muestra 'El viaje más corto', del artista visual Miguel Ángel García, que ofrecerá una visita guiada este sábado 11, a las 12.00 horas.

La exposición plantea un recorrido por más de veinte años de investigación artística que plantean una reflexión sobre la memoria, la identidad, la construcción del paisaje, la fragilidad del medio ambiente y las huellas que deja el paso del tiempo, ha informado el Gobierno.

Así, a modo de retrospectiva, explora el universo creativo del artista a través de una selección de obras pertenecientes a doce de los proyectos que han tenido un amplio recorrido internacional.

Durante décadas, Miguel Ángel García ha visitado ciudades, paisajes y culturas con la cámara como instrumento de conocimiento y de exploración y ha realizado 165 exposiciones en 78 ciudades de 24 países, y participado en cinco bienales.

Ahora, la exposición 'El viaje más corto', comisariada por Gloria Bermejo, propone una idea aparentemente paradójica: "el viaje más profundo no es el que nos lleva a lugares lejanos, sino el que nos conduce hacia nosotros mismos".

De este modo, cada serie es un territorio distinto y, al mismo tiempo, una etapa de un mismo recorrido interior. Desde las abstracciones construidas con luz hasta los glaciares desaparecidos de Islandia; desde los tejados europeos que hablan de nuestras dependencias invisibles hasta las arquitecturas coloniales de Mauricio; desde las sombras proyectadas sobre las ciudades hasta los movimientos efímeros de la danza, las imágenes invitan a detenerse y contemplar aquello que normalmente permanece oculto.

Viajero infatigable, no es casual que, además de haber recibido el Premio Ciudad de Santander de Fotografía, cuente con importantes reconocimientos internacionales que ha recibido en dos ciudades tan relacionadas con la fotografía y el arte como Venecia (Arte Laguna Prize) y París (Lens Culture Art Photography Awards). Desde hace más de una década está representado por Laurence Miller Gallery en Nueva York y la Basu Foundation for the Arts en India.

París, Nueva York, Chile, Finlandia, Tokio, Londres, Estambul, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Beijing o Delhi han sido algunos de los lugares que han podido conocer las obras del artista en las dos últimas décadas.

Su modo de trabajar aúna una intensa labor de documentación (que a veces dura meses o años), con un trabajo de campo exhaustivo que se completa con un proceso de elaboración posterior en el que la fotografía es la materia prima inicial para después combinarse con otras técnicas como el dibujo creando obras que suponen una síntesis visual y conceptual del proyecto elegido.

La muestra forma parte de la programación diseñada en colaboración por la Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de Suso.

El artista visual, fotógrafo y diseñador gráfico Miguel Ángel García, nacido en Madrid en 1952, utiliza el medio fotográfico como materia prima para descubrir estructuras, fenómenos sociales y conexiones poco evidentes que obligan a detenerse, provocando una reflexión crítica en el espectador.