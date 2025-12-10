Castro Urdiales, el punto de España donde más ha llovido en este arranque de jornada

Archivo - Brazomar en Castro Urdiales - AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES - Archivo

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Castro Urdiales acumula en lo que va de jornada 36 litros por metro cuadrado de lluvia, el punto de España con más precipitación acumulada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) actualizados hasta las 8.42 horas.

Por otra parte, San Roque de Riomiera figura también en el ránking nacional de la AEMET, pero por rachas de viento, que han alcanzado esta medianoche los 62 kilómetros por hora, las segundas más fuertes de todo el país en lo que va de día.

Y en cuanto a las temperaturas, Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha anotado la quinta más baja, con -1,2 grados centígrados a las 6.20 horas, el único punto de la región que ha anotado temperaturas bajo cero.