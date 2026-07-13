Castro Urdiales reabrirá este miércoles el yacimiento romano de Flaviobriga - AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES

CASTRO URDIALES 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Castro Urdiales reabrirá al público del yacimiento romano de Flaviobriga este miércoles, 15 de julio, una vez finalizados los trabajos de recuperación, acondicionamiento y puesta en valor desarrollados durante las últimas semanas.

En un comunicado, la concejala de Turismo y Patrimonio, Dely Velez, ha explicado que las actuaciones realizadas han permitido "recuperar plenamente" uno de los principales referentes históricos y arqueológicos de Castro Urdiales, "garantizando tanto su adecuada conservación como las condiciones necesarias para su visita".

En una primera fase, se ha procedido a la reposición de las pasarelas interiores, que fueron retiradas para la realización de catas arqueológicas. Asimismo, se han desarrollado labores de desbroce y limpieza del entorno por parte de los jardineros municipales.

Por su parte, el equipo de arqueólogos de la empresa Gaem ha realizado una exhaustiva limpieza manual del yacimiento, piedra a piedra, una actuación especialmente necesaria tras la inundación sufrida en agosto de 2024, que afectó al enclave.

Los trabajos se han completado con la aplicación de tratamientos específicos para la eliminación de vegetación, labores de mantenimiento y conservación, el pintado de muros y una limpieza integral del recinto, que han permitido que el espacio recupere las condiciones óptimas para su apertura al público.

"La reapertura de Flaviobriga supone una excelente noticia para Castro Urdiales. Hemos trabajado con rigor y responsabilidad para garantizar que este espacio, símbolo de nuestra historia y de nuestro patrimonio, pueda volver a ser disfrutado con todas las garantías de conservación, seguridad y calidad", ha destacado la edil.

Además, ha agradecido la comprensión de la ciudadanía durante el tiempo que el yacimiento ha permanecido cerrado. "Sabemos que existía una gran expectativa por volver a visitar este importante recurso histórico. Aunque los trabajos se han prolongado más de lo inicialmente previsto, era imprescindible actuar con todas las garantías técnicas y sanitarias para asegurar la correcta recuperación del enclave", ha señalado.

Por su parte, la alcaldesa, Susana Herrán, ha destacado que la puesta en valor de Flaviobriga forma parte del compromiso del Ayuntamiento con la protección y difusión de su patrimonio histórico, "un legado que constituye una seña de identidad de Castro Urdiales y un importante atractivo cultural y turístico para el municipio".