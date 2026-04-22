Castro Urdiales roza los 23ºC esta madrugada, la segunda máxima del país en el inicio del día

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SANTANDER 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los termómetros en Castro Urdiales han llegado este miércoles a los 22,7 grados centígrados, la segunda mayor temperatura del país en estas primeras horas del miércoles, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Y ya por debajo de los 20 grados, y fuera del ránking nacional, se han situado San Roque de Riomiera, donde han alcanzado los 19,9ºC; Villacarriedo (19,3ºC); Santillana del Mar (19,2º) y Santander (18,8ºC),

Por otra parte, varios puntos de Cantabria han registrado esta madrugada fuertes rachas de viento, de las más intensas del país.

Se trata de San Roque de Riomiera, donde se han registrado esta madrugada rachas de 76 kilómetros por hora; Coriscao, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, con algunas de hasta 70 km/h, y Alto Campoo, donde han llegado a los 68 km/h, situándose en quinto, sexto y séptimo lugar del ránking nacional.