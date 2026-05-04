Los Castros albergará una residencia universitaria con 116 habitaciones a la que la UC destinará 3,4 millones

El consejero de Educación, Sergio Silva, la rectora de la UC, Conchi López, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, presentan en rueda de prensa, el estudio de viabilidad para una residencia universitaria en la parcela de la UC en Avenida de Los Castros - GOBIERNO

SANTANDER 4 May. (EUROPA PRESS) -

La parcela que la Universidad de Cantabria (UC) tiene en la Avenida de Los Castros de Santander albergará una residencia para estudiantes con 116 habitaciones que se espera que esté en marcha para el curso 2028-29.

Se acometerá en los terrenos de la UC que antiguamente ocupaba el colegio mayor Juan de la Cosa mediante un modelo de concesión a largo plazo -40 años- y a partir de una colaboración público-privada, con el Gobierno regional y el Ayuntamiento, con una aportación de la institución académica de 3,4 millones.

El fin de este desembolso, único e inicial -en fase de construcción- es "compensar" la sostenibilidad del proyecto, al ser una residencia de tamaño "relativamente pequeño", y asegurar también su viabilidad y la concurrencia de empresas, sin poner "en peligro" la sostenibilidad financiera y el riesgo operativo de la UC.

La Universidad regulará además a través de los pliegos de licitación el precio de las habitaciones, estableciendo márgenes para que sean "asequibles" para los universitarios y en todo caso más baratos que los del mercado del alquiler de vivienda.

La residencia, que se levantará en una parcela de la UC que solo puede destinarse a ese fin, se desarrollará en base a un proyecto que todavía no está cerrado pero que sí cuenta con un estudio de viabilidad técnica y económica.

Ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por la rectora, Conchi López; la vicerrectora de Sostenibilidad y Espacios, María Margallo; la alcaldesa, Gema Igual, y el consejero de Universidades, Sergio Silva.