Las catas Maridaje Cántabro regresan a Puertochico con nuevas experiencias para descubrir los productos de la tierra - CEOE-CEPYME

SANTANDER 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las catas Maridaje Cántabro arrancaron el pasado jueves 3 de septiembre con aforo completo en el Mercado de Puertochico, donde se celebrará hasta el mes de diciembre una nueva edición de este ciclo de encuentros gastronómicos que busca acercar al público los productos elaborados en Cantabria y dar a conocer el trabajo de sus productores.

La apertura de esta nueva edición ha contado on la participación de la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el concejal de Comercio, Álvaro Lavín, y el director general de CEOE-CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera, quienes acompañaron a los productores participantes y a los asistentes en esta nueva edición.

La propuesta incluye ocho catas, que se celebrarán cada dos jueves, de 19.00 a 20.30 horas, y contará a lo largo de las distintas sesiones con la participación de más de 20 productores cántabros, más de 40 quesos y 25 bebidas diferentes, ha informado CEOE-CEPYME.

El ciclo mantiene como eje central el maridaje entre productos cántabros, pero este año incorpora un nuevo componente para convertir cada encuentro en una experiencia diferente. Así, al finalizar cada cata, los propios productores prepararán una propuesta especial para los asistentes con el objetivo de explorar nuevas combinaciones y romper con la idea tradicional de maridar únicamente quesos con bebidas.

La primera sesión ha estado protagonizada por Carolina Entrecanales, de Granja Quesería Cudaña, y Eva Sánchez, de Pago Casa del Blanco, que fueron las encargadas de inaugurar esta nueva edición y compartir con los asistentes sus productos, elaboraciones y conocimientos.

Otra de las novedades de este año es la incorporación de una tarjeta de fidelización, con la que se premiará la participación en el ciclo. Las personas que asistan a tres de las ocho catas podrán conseguir una sorpresa final como reconocimiento.

Además de la propia degustación, las catas ofrecen a los asistentes la posibilidad de conocer de cerca a los productores cántabros, conversar con ellos y descubrir el origen y las particularidades de los productos degustados. Al finalizar cada encuentro, también podrán adquirir directamente aquellos que más les hayan gustado.

La iniciativa nace de las sinergias entre las asociaciones Cantabria Brinda y Cantabria Quesera, con el apoyo y coordinación de la Oficina Agroalimentaria de CEOE-CEPYME Cantabria y la financiación del Ayuntamiento de Santander, y tiene como objetivo poner en valor la riqueza y diversidad de los productos agroalimentarios de Cantabria, acercándolos al consumidor y contribuyendo a visibilizar el trabajo de las empresas y productores de la región.

Las entradas para las diferentes catas están disponibles a través de Oferplan y ya está publicada la próxima, que tendrá lugar el 17 de septiembre con quesos de El Carmen Lácteos y Quesería Tasugueras maridados con bebidas de Bodega Hortanza y La Flor de Limón.

Con esta nueva edición, las catas Maridaje Cántabro refuerzan su apuesta por crear un punto de encuentro entre productores y consumidores, en el que cada encuentro permita descubrir nuevos productos, nuevas combinaciones y conocer de cerca a quienes están detrás de las elaboraciones cántabras.