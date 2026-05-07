Cayón acoge el domingo el I 'Birle Cup Kids' para fomentar los bolos entre los más jóvenes

Presentación Birle Cup Kids - GOBIERNO

SANTANDER, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La bolera Fernando Astobiza de La Encina de Cayón acogerá este domingo, 10 de mayo, a las 11.00 horas, la primera edición del 'Birle Cup Kids', una iniciativa deportivo-solidaria que busca fomentar la práctica de los bolos entre los más jóvenes.

Impulsada por el Grupo de Acción Local Valles Pasiegos (GAL), cuenta con el apoyo de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y la Dirección General de Deportes del Gobierno de Cantabria.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha agradecido el "gran apoyo" de los ayuntamientos implicados, así como la labor de los organizadores, que han conseguido "que los más pequeños se interesen por nuestro deporte autóctono y que llenen las boleras de nuevas promesas".

Y la directora de Deportes, Susana Ruiz, ha destacado la importancia de que se siga apoyando al deporte base entre los más jóvenes y ha agradecido a todos los implicados "la gran repercusión y atracción que está consiguiendo esta iniciativa".

En la presentación del evento, en la sede de la Consejería, han participado también el presidente GAL Valles Pasiegos, Ángel Sainz Ruiz; el alcalde de Santa María de Cayón, Francisco Viar; la gerente GAL Valles Pasiegos, Ana Manrique; y Diego Balbotín y Richard Noya, de la empresa organizadora del evento.

El presidente del GAL Valles Pasiegos se ha referido a los bolos como "una seña de identidad de nuestra cultura rural y de nuestro patrimonio inmaterial" y ha destacado que desde 2023 se han impulsado diferentes iniciativas a través del programa LEADER vinculadas a las modalidades de bolo palma y a la pasiega.

Ha añadido al respecto que con el 'Birle Cup Kids' se da "un paso más", pues este evento "simboliza perfectamente esa apuesta por el relevo generacional y por mantener viva la pasión por los bolos entre los más jóvenes".

En la cita del domingo participarán los diez niños clasificados en jornadas previas, en los talleres formativos y clasificatorios celebrados en los Valles Pasiegos en Semana Santa -de entre 4 y 15 años-, además de los capitanes de los cuatro equipo participantes en esta edición.

Se trata de Iris Cagigas, campeona de España; Águeda Cagigas, jugadora también de bolo palma; Luis Grillas, veterano en el mundo futbolístico y Luis Carral, de las peñas locales de los valles pasiegos.

Los equipos cuentan con el respaldo de cuatro asociaciones: Amara, Aptacan, Apapachando y la Fundación del Racing, además de influencers de fuera de Cantabria, como Thanix229, una canaria jugadora de Fortnite con más de 4 millones de seguidores, o Isidoro Baides, conocido como 'El Cuñao de TikTok', que tiene más de 2 millones de seguidores y crea contenido en redes relacionado con el humor.

La cita del domingo se ha concebido como una jornada festiva y se han programado actividades previas y posteriores al torneo, que se prolongará hasta las 14.00 horas, vinculadas a este deporte.

La asistencia es gratuita, pero se aconseja reservar previamente las entradas -a través de la pasarela de acceso- pues el aforo es limitado y ya hay localidades ocupadas.

Aunque es la primera edición para niños, la 'Birle Cup' tiene tres años de trayectoria entre adultos. La primera tuvo lugar en la bolera Mateo Grijuela de Santander; la segunda en la Severino Prieto de Torrelavega y el pasado año en la Gerardo Castanedo de Maliaño.