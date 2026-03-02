CCOO abordará la igualdad retributiva desde diferentes perspectivas en un acto en vísperas del 8M

Cartel de la jornada de CCOO sobre la igualdad retributiva - CCOO

SANTANDER 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) de Cantabria ha organizado para este jueves, 5 de marzo, encuentro sindical 'El poder de las mujeres. Poder que construye', que tendrá lugar en el salón de actos de la sede del sindicato en Santander, con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer.

La jornada, a partir de las 9.30 horas, girará en torno a la igualdad retributiva abordada desde diferentes puntos de vista y a través de la intervención de mujeres de ámbitos diversos.

Así, tras la inauguración a cargo de la secretaria general de CCOO de Cantabria, Rosa Mantecón, participarán la jueza Mercedes Sancha, presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria; Begoña Marugán, adjunta a la secretaría confederal de Mujeres e Igualdad de CCOO; y Mónica Rodríguez, Amaya Bengoechea, Placi Soberón y Rosa Iglesias, representantes del sindicato en el sector conservero y de la limpieza, respectivamente.

Estas últimas abordarán la equiparación salarial en el convenio de conservas de pescado y la categoría de las limpiadoras de Valdecilla en una mesa redonda moderada por Marugán y Yolanda García, secretaria de Mujeres de CCOO de Cantabria.

El encuentro, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, está abierto a todo el público y será el primer evento de una agenda que continuará el domingo con la manifestación convocada por la Comisión 8 de Marzo, de la que CCOO forma parte, y que partirá a las 12.00 horas desde la rotonda de Puertochico hasta la plaza del Ayuntamiento.