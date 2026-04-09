CCOO abordará reformar la reducción de la jornada laboral y el tiempo parcial para incrementar el salario de las mujeres

Archivo - La secretaria general de CC.OO en Cantabria, Rosa Mantecón.-ARCHIVO - CC.OO - Archivo

SANTANDER 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO planteará dos reformas que afectarán directamente al empleo de las mujeres como son las de la reducción de la jornada laboral y la del tiempo parcial de cara a incrementar los salarios de las trabajadoras como principales causas de la desigualdad retributiva.

Así lo ha señalado este jueves su secretaria general en Cantabria, Rosa Mantecón, en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de iniciarse la jornada 'El poder de las mujeres. Poder que construye', donde se abordarán estas dos cuestiones "capitales", puesto que las mujeres "sufren más el paro y la temporalidad".

Según ha detallado Mantecón, el 76 por ciento de todo el empleo a tiempo parcial en la comunidad está ocupado por mujeres y está estrechamente relacionado con las excedencias de cuidados de menores, llegando a cifras del 86%, una tasa "es muy elevada".

De este modo, ha puesto el foco en que la ruptura de las carreras labores de las mujeres en la región "es muy clara" y ha opinado que son cuestiones que tienen que abordarse en la negociación colectiva.

Al respecto, también ha pedido un incremento de las políticas públicas en este ámbito y de las de corresponsabilidad, ya que ha aseverado que, si sigue la tendencia de los últimos diez años, se tardarían "otros quince años en conseguir la igualdad salarial en nuestra comunidad autónoma", para lo que los salarios de las mujeres tendrían que aumentarse en 5.418 euros en términos totales.

Y es que a pesar de que la brecha se ha reducido en medio punto en los últimos años en Cantabria, la sindicalista ha sostenido que "no es suficiente", ya que "la radiografía del mercado de trabajo refleja un territorio muy precario".

Por ello, ha abogado por seguir avanzando en reformas legales y en reforzar el feminismo sindical, para continuar con los avances laborales, sobre todo en mejora de los salarios.

En este sentido, ha recalcado que con esta jornada se pretende reivindicar precisamente los "logros" que han conllevado, entre otras, la Ley de Igualdad del 2007 o la reforma laboral.

RETICENCIAS DE LA PATRONAL

Por último, Mantecón ha destacado que estas dos cuestiones que hoy aborda el sindicato se están planteando en la negociación colectiva y ha criticado que se está encontrando "grandes reticencias" por parte de los empresarios y las patronales.

Por ello, ha enviado un mensaje a la CEOE para que "deje el falso discurso de la apuesta por la negociación colectiva" y ha denunciado que "a lo que se está dedicando es a oponerse a todos los avances legales en nuestro país".

"Nos estamos encontrando a una patronal que lo que quiere es aprovechar el buen momento económico para incrementar las cuentas de resultados mientras las personas trabajadoras siguen soportando la precariedad y los bajos salarios en Cantabria, inferiores a la media del país. Esto tiene que hacer reflexionar tanto a los empresarios como a la CEOE", ha concluido.

La jornada de CCOO, prevista para el 5 de marzo pero que se suspendió por la tragedia de El Bocal, reúne hoy a mujeres de varios ámbitos y cuenta con la participación de la magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria Mercedes Sancha.

También toman parte del evento las representantes del sindicato en el sector conservero y de la limpieza para abordar la equiparación salarial en el convenio de conservas de pescado y la categoría de las limpiadoras de Valdecilla.