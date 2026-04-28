CCOO advierte del retroceso del sector industrial en Cantabria: "Puede causar estragos en el mercado de trabajo"

Archivo - Vista del polígono industrial de Guarnizo - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO - Archivo

SANTANDER, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado del "descenso preocupante" y los "malos resultados" registrados por el sector industrial en Cantabria que arroja la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre, en comparación con el mismo periodo de 2025, y ha advertido de que ello "puede causar estragos" en el mercado de trabajo de la región.

Así lo ha advertido la secretaria de Empleo del sindicato en Cantabria, Laura Lombilla, después de que la EPA del primer trimestre publicada este martes revele que el sector tiene 3.000 personas ocupadas y 1.100 asalariadas menos que en el mismo periodo del año anterior.

Ha considerado que se trata de una caída "preocupante" dada la importancia de este sector en comparación con otros de la economía cántabra.

Por contra, según ha destacado el sindicato, la construcción cuenta con 1.700 personas ocupadas y 1.800 asalariados más, y los servicios con 2.000 ocupadas y 1.500 asalariadas más.

CCOO destaca el dato del sector industrial como una de las notas más negativas de la EPA del primer trimestre, en la que la comunidad "arroja unos datos, en general, de mejora respecto al mismo periodo del año anterior" ya que la población activa ha aumentado en 1.200 personas; la ocupación ha crecido en 2.200; el número de parados se ha reducido en 1.000 y en 400 las que llevaban paradas más de dos años.

En cuanto a las personas asalariadas, han aumentado en 1.900 respecto al primer trimestre de 2025, alcanzando las 221.300 en esta ocasión.

Sí ha indicado que, en relación al trimestre anterior, los datos "toman otro cariz", con un descenso de las personas ocupadas en 1.900, un aumento de 2.100 paradas y 700 paradas de más de dos años, además de una caída de las personas asalariadas en 200.

Ha reconocido que se trata de unos datos "esperados" porque tradicionalmente el primer trimestre acusa la caída después del fin de la campaña navideña, y que "vienen a mostrar la debilidad de nuestro mercado de trabajo por la dependencia hacia el sector servicios".

Por ello, CCOO ha incidido en la "necesaria apuesta por sectores estratégicos frente a otros más estacionales y de peor calidad".

Según los datos de la EPA, en Cantabria hay 285.400 personas activas, de las que 264.100 son ocupadas y 21.400 paradas en el primer trimestre de 2026.

Por otra parte, sobre el tipo de jornada, la secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria ha destacado el incremento de los contratos indefinidos en este periodo (+6.100) frente al descenso de los temporales (-4.200).

Respecto a la parcialidad, la jornada a tiempo completo ha sumado 1.700 y la parcial 500 más.

CCOO han subrayado la importancia de salir a las calles este viernes, con motivo del Primero de Mayo, "para reclamar empleo de calidad, salarios dignos y la reducción de la jornada, para ganar derechos y ganar futuro".