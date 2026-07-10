CCOO avisa de hasta 32,8 ºC en el Edificio Europa y urge medidas de protección para la plantilla judicial

Termómetro Edificio Europa - CCOO

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria ha denunciado temperaturas de hasta 32,8 grados en el Edificio Europa de Santander, que alberga dependencias judiciales, y ha perdido medidas urgentes para proteger a los empleados.

La Sección Sindical de CCOO en la Administración de Justicia ha alertado de la situación que soporta el personal que trabaja en edificios judiciales de la región, especialmente en este, donde el pasado 6 de julio se alcanzó esa temperatura interior, "muy por encima" de los límites establecidos para trabajos de oficina en la normativa.

El Real Decreto 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en estos lugares establece que en trabajos sedentarios propios de oficinas la temperatura debe situarse entre los 17 y los 27 grados.

El sindicato ha apuntado en un comunicado que, aunque algunas dependencias y salas de vistas disponen de aire acondicionado, el sistema presenta "un funcionamiento deficiente, con averías e interrupciones que impiden mantener unas condiciones ambientales adecuadas para trabajar".

Además de las "elevadas temperaturas", la plantilla ha criticado que "no hay instrucciones claras y precisas" sobre las medidas que deben adoptarse cuando se superan los límites permitidos, lo que genera "incertidumbre, descoordinación y un importante incremento del estrés laboral".

Para el responsable sindical de CCOO en la Administración de Justicia de Cantabria, Carlos Ontañón, "no es aceptable que quienes prestan un servicio público esencial tengan que desarrollar su jornada en oficinas que alcanzan estas temperaturas tan excesivas. No estamos hablando de una cuestión de comodidad, sino de salud laboral y de prevención de riesgos", ha precisado.

Por eso, exigen a la administración que se adopten medidas oportunas para que la temperatura en las oficinas judiciales no rebasen los límites reglamentarios porque, ha insistido, "ahora mismo todo es un caos y está claro que estas situaciones límites cada vez son más frecuentes", de ahí la necesidad de "actuar ya" para proteger tanto a la plantilla como a los ciudadanos que van a los juzgados.