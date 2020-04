CCOO avisa al Gobierno de Cantabria que las medidas de apoyo "no pueden esperar"

Carlos Sánchez: "Es imprescindible hacer el escudo social lo más potente posible"

SANTANDER, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO) ha valorado la disposición del Gobierno a trabajar sobre las propuestas presentadas por el sindicato para abordar medidas de apoyo a los trabajadores, a las familias y a las personas más vulnerables, y que se han abordado este viernes en la reunión mantenida en el seno de la Comisión Permanente del Diálogo Social, pero ha urgido al Ejecutivo porque, a su entender, "no pueden demorarse más".

En la reunión, en la que se ha avanzado sobre algunos aspectos como la suspensión de la apertura comercial del jueves 9 de abril, ha dejado para próximas convocatorias la respuesta del Gobierno a las peticiones sindicales, así como condicionar el incremento adicional de un 10% en los avales concedidos por el Estado al compromiso de las empresas en el mantenimiento del empleo.

Para CCOO, es imprescindible adoptar medidas propias que no excluyan a nadie y no ahondar en las desigualdades que aún no se han cerrado y que se llevan arrastrando desde la anterior crisis. Así, el sindicato ha destacado que los últimos datos sobre el desempleo del mes de marzo y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hacen necesario la adopción de medidas propias, que deben ser consensuadas en el marco del Diálogo Social, para complementar a las ya puestas en marcha por el Gobierno central.

"Venimos de una crisis muy importante de la que un segmento grande de la sociedad aún no se había recuperado. Está lloviendo sobre mojado y aunque muchas empresas ya habían recuperado gran parte de su fortaleza económica, muchas personas, en cambio, no han recibido aún los dividendos de la recuperación económica. La crisis del coronavirus nos ha pillado con el paraguas medio roto y por eso es imprescindible hacer el escudo social lo más potente posible", ha subrayado Carlos Sánchez, secretario general de CCOO de Cantabria.

LA PROPUESTA DE CCOO DE CANTABRIA

El sindicato ya había presentado en la sesión plenaria del Consejo del Diálogo Social una batería de propuestas de cara a elaborar un plan extraordinario regional respecto a los efectos del COVID-19, unas medidas de apoyo complementarias para la protección a trabajadores, a las familias y a las personas más vulnerables ante la crisis de la actual emergencia sanitaria.

Entre el paquete de medidas elaborado por el sindicato destacan ayudas de compensación económica destinada a las personas trabajadoras afectadas por ERTEs, entre las que también se incluye a las personas fijas discontinuas; las ayudas a la protección de personas desempleadas que no perciban ningún tipo de subsidio, entre las que ya se proponía recoger el derecho a las trabajadoras del hogar; así como otra línea de ayudas para la contratación de trabajadores con especiales dificultades de acceso al mercado laboral o que hayan perdido el empleo a consecuencia del COVID-19.

Además, para el sindicato es prioritario establecer una línea de ayudas para la mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, ha informado CCOO en nota de prensa.