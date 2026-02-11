CCOO critica la adenda al Pacto por la Sanidad y llamará a la movilización social

Archivo - Hospital Universitario Marqués de Valdecilla - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria ha acusado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y al consejero de Salud, César Pascual, de "secuestrar sindicatos afines para canjearlos por negociación política para los presupuestos".

Una acusación que se produce tras la firma, este martes, de la adenda al Pacto por la Sanidad entre el Gobierno regional, el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico, y tras la que ha anunciado que llamará a todo el personal del Servicio Cántabro de Salud y a la ciudadanía en general a salir a las calles en defensa de sus derechos laborales y de una sanidad pública "justa y equitativa".

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que el Ejecutivo ha "vuelto a vulnerar de forma flagrante los derechos sindicales y la negociación colectiva dinamitando la sanidad pública con pactos opacos y sectoriales que atentan contra los derechos no sólo del personal de la sanidad sino también de la ciudadanía y que, además, suponen una traición hacia un bien común, esencial e imprescindible como es la salud".

La federación ha criticado la forma de actuar del Gobierno tras conocer la firma de la adenda de un pacto rubricado en 2024 por el Colegio y el Sindicato Médico, "excluyendo de manera deliberada al resto de organizaciones sindicales con representación legal y sacando de la mesa sectorial preacuerdos que ya estaban iniciados".

Para CCOO Sanidad, este nuevo acuerdo constituye un paso más en una estrategia del Gobierno basada en "imponer decisiones unilaterales y seleccionar interlocutores que caen rendidos a sus pies sólo por el hecho de que les prometan dinero sin haber presupuestos".

Se trata, en su opinión, de un sindicato que "se cree las mentiras y el humo, que son incautos y se prestan al juego de Buruaga, permitiendo que les tomen como rehenes de sus intereses políticos y arrogándose una representación que en las urnas no tienen".

A juicio de la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, Arantxa Cossio, "lo que ahora se ha escenificado" no es un pacto por la sanidad pública sino "un acuerdo parcial, corporativo, opaco, oscuro y profundamente antisindical, que vulnera derechos fundamentales de representación y negociación y que encima recoge muchos aspectos que ya están sobre la mesa, es decir, no es más que una venta de humo".

"Caciquismo en estado puro que vuelve a poner de manifiesto el desprecio de este Gobierno al resto de los profesionales, a los que deja al margen", ha denunciado Cossio.

Para la representación sindical, el Gobierno de Cantabria "está jugando con dinero público que debería servir para la mejora de la sanidad pública y de las condiciones laborales de toda su plantilla" porque "un médico no puede hacer toda la actividad extraordinaria él solo: necesita al resto de categorías, que el equipo trabaje al completo". Por eso, al sindicato le resulta "intolerable que se gaste el dinero de los impuestos de todos en hacer ricos sólo a una parte y ni siquiera a todos".

"La presidenta saca pecho diciendo que se consolida el modelo sanitario invirtiendo en profesional médico, pero lo que de verdad ocurre es que se excluye a otros profesionales, generando discriminaciones y desigualdades", ha censurado CCOO, así como que se ofrecen subidas salariales y peonadas "como solución parcial a problemas estructurales sin planificación integral y sin diálogo con las organizaciones sindicales que representamos al conjunto de la plantilla".

Tras denunciar "la férrea apuesta (del Gobierno) por la privatización encubierta, tal y como ha sucedido con el convenio con Santa Clotilde", el sindicato ha insistido en que estos acuerdos selectivos "rompen la cohesión del sistema y consolidan un modelo que camina hacia la privatización de servicios y la externalización de la actividad ordinaria".

"Buruaga hace lo mismo que critica del Gobierno central: acusa de sectarismo, pero en Cantabria modifica normas para beneficiar solo a un grupo profesional y sin negociación real con los interlocutores legales", ha sostenido Cossío, para quien "Buruaga está demostrando ser la peor presidenta que jamás hemos tenido para la sanidad pública porque miente de forma descarada a la ciudadanía, lo que vende es la nada y encima compra voluntades con promesas vacías".