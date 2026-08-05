CCOO critica la "arbitrariedad" de Educación en la concesión de las comisiones de servicio

Archivo - La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez - CCOO - Archivo

SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticado la "arbitrariedad" con la que, a su juicio, la Consejería de Educación está gestionando la concesión de comisiones de servicio para el próximo curso escolar y ha exigido una "regulación clara" con "criterios objetivos y evaluables".

En un comunicado, la Federación de Enseñanza del sindicato ha explicado que "se están rechazando solicitudes motivadas que sí se concedían en cursos anteriores" y "sin explicación clara ni criterio público que avalen el cambio de criterio" al tiempo que "se aceptan otras con menor justificación".

Además, según CCOO, "se están aprobando comisiones de servicio para algunos puestos que se denegó a otros docentes en cursos anteriores".

En un comunicado, la Federación ha explicado que está recibiendo "numerosas quejas de docentes que han visto rechazada su solicitud pese a acreditar circunstancias personales, familiares o profesionales que tradicionalmente eran aceptadas por la Consejería".

Ha detallado que entre los casos denegados figuran solicitudes de docentes cuyos cónyuges pertenecen a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o a personal médico y sanitario destinado en Cantabria; situaciones familiares con personas dependientes o con hijos e hijas en edad escolar; personas reconocidas por el ICASS como cuidadoras de familiares con dependencia severa o gran dependencia, o comisiones de servicio vinculadas al impulso de proyectos de dirección en centros con características educativas complejas.

La Federación ha señalado que la Dirección General de Personal Docente ha remitido las denegaciones a perfiles docentes que habían solicitado y "justificado sobradamente" su petición de comisión de wervicio y que, en algunos casos, ya habían ocupado el mismo destino en cursos anteriores.

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha opinado que "no es aceptable que docentes que llevan años obteniendo una comisión de servicio por circunstancias familiares o profesionales perfectamente acreditadas reciban ahora una denegación genérica sin ninguna explicación".

"Si se han modificado los criterios qué menos que explicarlos, hacerlos públicos y aplicarlos de igual manera para todo el profesorado", ha aseverado.

Para el sindicato, esta situación se suma a una sucesión de decisiones que, a su juicio, evidencian "una preocupante forma de gestionar los recursos humanos de la educación pública", después de denunciar durante las últimas semanas el recorte de más de 160 plazas docentes y la supresión de más de una treintena de unidades educativas.

"Es una Consejería que toma decisiones sin negociación y sin transparencia", ha criticado Sánchez, que ha pedido a la Consejería que establezca "una regulación clara de las comisiones de servicio, con criterios objetivos y evaluables, tal y como están implantados en otras comunidades autónomas a modo de concursillo".