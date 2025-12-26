CCOO critica el acuerdo sobre las carteleras de 2026 del ICASS

Archivo - Carmelo Renedo, coordinador del sector autonómico de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria - CCOO - Archivo

SANTANDER, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha criticado que las carteleras de trabajo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para 2026 pactadas recientemente por la Dirección del organismo y la mayoría del comité de empresa (UGT, SIEP, CSIF, Sindicato Tú, Sindicato SUC y representantes independientes) "empeoran de manera sustancial" las condiciones de los trabajadores.

Además de considerar que el nuevo anexo, firmado por todas las organizaciones excepto CCOO, "continúa siendo peor que el de años anteriores", el sindicato ha denunciado que la negociación ha estado marcada por la "falta de transparencia, la manipulación y el engaño" a los trabajadores del ICASS.

Así, ha asegurado que ha habido un "complot" entre la Dirección del ICASS y la mayoría del comité.

Y es que, según el coordinador del área autonómica de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, Carmelo Renedo, lo ocurrido responde a un "acuerdo previo" entre la Dirección del ICASS y la mayoría del comité "para cerrar las reivindicaciones planteadas por las trabajadoras y trabajadores, vendiendo como un hecho histórico la firma del anexo y de todas las carteleras por primera vez en la historia del ICASS, cuando en realidad se trata de un amaño" cuyo resultado "empeora sustancialmente las condiciones para la plantilla".

Este acuerdo regula las condiciones de trabajo de aproximadamente 800 trabajadores fijos y temporales. Afecta a los Centros de Atención a la Dependencia (CAD) de Santander, Laredo y Sierrallana; la Hospedería del Mar, los Centros Sociales de Mayores de Astillero, Camargo, Reinosa y Santander (Cañadío y Atalaya), Torrelavega y Suances; el Centro de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF), el Centro de Atención a la Infancia y Adolescencia (CAIA) de Laredo, y los Centros de Atención a la Primera Infancia de Santander, Castro Urdiales, Colindres, Laredo y Santoña; y el Centro Territorial de Servicios Sociales de Santander, Laredo y Torrelavega.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez, tildó el acuerdo "histórico" debido al consenso alcanzado, "fruto del diálogo y la capacidad de negociación de ambas partes", si bien CCOO ha criticado tanto el resultado como el proceso llevado a cabo.

Según el Ejecutivo, el acuerdo respeta los días preferentes; reduce el porcentaje de vacaciones al 33% desde el 15 de diciembre al 15 de enero al ser la época de mayor demanda de efectivos del año; elimina el denominado turno de incidencia, y mantiene que las necesidades del servicio que se produzcan en los centros serán siempre voluntarias por los trabajadores.

CCOO ha relatado que la primera reunión de negociación se celebró el pasado 4 de diciembre y en ella, según la versión del sindicato, la directora del ICASS, Carmen Arce, presentó un anexo de carteleras para 2026 en el que no aparecían los preferentes y se incluían compensaciones por festivos, "justificándolo en una supuesta aplicación del fundamento jurídico de una sentencia".

Para el sindicato, esto era una interpretación "carente de sentido" ya que, a su juicio, el anexo suponía "un empeoramiento sustancial" respecto al de 2025, que no fue firmado por ninguna organización sindical.

Tras esta reunión, siempre según la versión de CCOO, la Dirección del ICASS dio por negociado dicho anexo para su implantación en el año 2026.

Posteriormente, el día 15, el ICASS volvió a convocar al comité para la negociación de las carteleras de los tres Centros de Atención a la Dependencia (Santander, Sierrallana y Laredo).

Al inicio de la reunión, CCOO ha explicado que desde un sindicato se preguntó a la directora del ICASS si se había valorado la posibilidad de modificar el anexo.

Aunque inicialmente ésta indicó que solo sería posible hacerlo con unanimidad del comité, finalmente se presentó un nuevo anexo que fue firmado por todas las organizaciones del comité menos por CCOO, que considera que éste es "peor" que el de años anteriores.