. CC.OO demandará a Inditex y a UGT por "incumplir" el convenio autonómico de comercio textil

SANTANDER, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Cantabria demandará al Grupo Inditex, y también a UGT, por "incumplir" el Convenio del Comercio Textil de Cantabria.

Así lo ha anunciado este viernes la secretaria general de esta federación de CC.OO, Marta Careaga, después de que haya acabado sin acuerdo la Comisión Paritaria y no llegar a una avenencia en el acto de conciliación celebrado en el ORECLA.

Ha explicado que demandará ante el Juzgado de lo Social al Grupo Inditex por "no tener voluntad de cumplir" con lo pactado y firmado en el Convenio del Comercio Textil de Cantabria en lo que se refiere a los atrasos derivados del nuevo puesto creado de dependiente mayor.

También ha asegurado verse "en la obligación" de demandar a UGT al no sumarse a la petición del sindicato de que se abonen a los trabajadores afectados los atrasos.

"Es incomprensible que no se sume a nuestra petición y que no apoyen a las compañeras del Grupo Inditex siendo parte implicada y firmante del Convenio Textil. Creemos que lo que está haciendo el Grupo Inditex es una vulneración total de sus derechos laborales", ha apuntado Careaga.

Además, CC.OO ha acusado al Grupo Inditex de estar "discriminando" a sus trabajadoras según en la firma del grupo para la que trabajen. Así, ha explicado que en algunas de ellas sí se les estaba reconociendo incluso antes de la firma de este convenio si llevan 7 años trabajando y han cumplido 30 años.

"Hay trabajadoras y trabajadores de primera y de segunda. No vamos a consentir que se hagan distinciones. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que se cumpla lo firmado en el convenio. Un Grupo como Inditex no puede discriminar así a su plantilla y mucho menos no cumplir con lo que dicta el convenio que tanto nos ha costado acordar", ha concluido Careaga en un comunicado.