CCOO denuncia "colapso organizativo" y "nefasta gestión" en el servicio de bomberos del Gobierno

La Sección Sindical de CCOO en el Cuerpo Técnico Auxiliar de Prevención, Extinción y Salvamento del Gobierno de Cantabria ha denunciado la situación de "discriminación estructural" y "el deterioro y el colapso organizativo" que sufren los 36 funcionarios que hay en la plantilla (13 de carrera y 23 interinos).

En su opinión, este hecho es "consecuencia directa de una gestión de personal arbitraria, opaca y carente de planificación" tanto por parte de la Dirección General del Servicio de Emergencias como por la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Cantabria.

Así, entre las principales quejas del personal del servicio está el "déficit estructural" de personal provocado por el retraso en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público (OEP) y la "deficiente gestión" de las bolsas de empleo porque en la actualidad "no se cubren con normalidad" las bajas que se producen, lo que incrementa la sobrecarga de trabajo y deteriora la prestación del servicio, ha señalado CCOO en un comunicado.

El funcionario del cuerpo de bomberos y portavoz de CCOO en este servicio, Manuel Herrero, ha apuntado que "esta falta de planificació"n tuvo ya consecuencias directas en 2025, cuando la carencia de efectivos obligó al cierre temporal de parques durante diez días, "una situación sin precedentes en un servicio tan esencial como éste".

A elo se suma "la permanente improvisación y la ausencia de criterios claros en la gestión diaria del servicio, sin una normativa clara y con constantes cambios de criterio en materia de permisos y organización del trabajo", ha indicado.

Herrero ha explicado que "esta falta de reglas objetivas ha derivado incluso en la denegación de permisos para asistir a exámenes oficiales, vulnerando derechos básicos reconocidos al conjunto de empleados públicos y generando una profunda inseguridad jurídica en la plantilla".

Los excesos de jornadas son "otro hándicap que ha diario sufre este colectivo", el único del Ejecutivo regional al que no se aplica reducción de jornada en periodo estival pero tampoco una compensación equivalente y alternativa, ha dicho.

"Esto se traduce en la realización de más de un centenar de horas anuales adicionales respecto al resto del personal del Gobierno de Cantabria, una desigualdad y un agravio comparativo inaceptable y que, además, carece de justificación objetiva", ha concretado.

Al igual que la discriminación en materia de clasificación profesional y retribuciones. En este sentido, ha subrayado que el Cuerpo tiene asignado un nivel 14, y es el único del subgrupo C1 del Gobierno de Cantabria con esta clasificación, "que no se corresponde con los requisitos de acceso exigidos, la cualificación profesional requerida, la responsabilidad operativa asumida ni el riesgo inherente a las funciones desempeñadas", ha sostenido.

"Y todavía tenemos pendientes de abono dietas correspondientes a cursos de formación realizados hace cuatro y cinco meses, generando un perjuicio económico directo para los trabajadores y trabajadoras afectados. Es todo un suma y sigue que está descontrolado", ha lamentado.

Por eso, ha exigido la "apertura inmediata de una negociación real y con un calendario cerrado, la revisión de la clasificación profesional y retributiva, la regularización de la jornada anual, la cobertura de la plazas y el abono inmediato de las cantidades adeudadas".

La "gota que ha colmado el vaso" ha sido la falta de calendarios laborales, ha señalado Herrero, que ha explicado que el director del Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA), Samuel Ruiz, se comprometió hace unos días a entregar los calendarios.

Los bomberos de CCOO han confirmado que así lo ha hecho pero de forma "incompleta" pues falta el anexo de condiciones con las compensaciones, que es una parte "fundamental".

"Quisimos darle un voto de confianza pero no nos queda otra que denunciarlo ya de manera pública porque hablamos de una situación que no afecta sólo al personal sino que también a toda la ciudadanía. En el servicio hay una parte que es personal laboral, que son puestos a extinguir, y tienen otras condiciones. Nosotros entramos como interinos en 2022 y ya como funcionarios en julio y desde entonces estamos peleando porque se respeten nuestras condiciones laborales que, al final, repercuten en todo lo demás", ha añadido Herrero.

Desde el sindicato han señalado que si la dirección del SEMCA sigue ignorando sus reclamaciones, no descarta iniciar acciones "más contundente porque lo que está en juego no son sólo las condicionales de trabajo, los derechos laborales o la salud de la plantilla sino también la calidad y la seguridad del servicio público de emergencias que se presta a toda la ciudadanía".