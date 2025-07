CCOO denuncia el "mal uso" del concepto del absentismo, que "solo" alcanza el 1% en Cantabria

SANTANDER 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha lanzado una campaña para denunciar y concienciar a la sociedad del "mal uso" del concepto del absentismo, que en el caso de Cantabria "solamente" alcanza el 1 por ciento de las 150 horas mensuales pactadas de media en la negociación colectiva, dado que "el resto, en su mayoría", están vinculadas al ejercicio de derechos, como permisos de maternidad, vacaciones o procesos de incapacidad temporal por una patología, según datos de 2024.

Así lo ha señalado este miércoles en rueda de prensa la secretaria general de CCOO en Cantabria, Rosa Mantecón, junto al secretario confederal de Salud Laboral de CCOO, Mariano Sanz, y la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, durante la presentación de la campaña, denominada 'No ejerzas tus derechos'.

El sindicato cree que el objetivo de este "mal uso" del concepto del absentismo, por parte principalmente de las empresas, es lanzar mensajes en los que se dice que "hay una cultura del absentismo en España y tenemos muchos derechos que no están controlados", y que pretenden plantear a la sociedad que "los trabajadores hacen usos fraudulentos de unos derechos".

Mantecón ha criticado la utilización "torticera" del término de absentismo, es decir, las ausencias injustificadas al puesto del trabajo, para referirse a otras ausencias legítimas y que están justificadas "plenamente", como permisos de maternidad o vacaciones, lo que "discrimina" a los trabajadores.

Ha apuntado que en Cantabria "solo" el 32% de los convenios y el 13% de los trabajadores cuentan con complementos de incapacidad temporal (IT) en procesos de bajas y es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de horas extraordinarias no cotizadas y no pagadas. También ha señaldo que el 36% de los accidentes laborales en España se ha producido en empresas donde no se han evaluado los riesgos laborales.

Así, ha censurado el "error" del Gobierno de Cantabria de abordar "el problema del alargamiento" de las bajas laborales en la región "en exclusiva" con la CEOE, y le ha pedido que "reconduzca" la situación y abra la mesa a las posiciones sindicales.

Asimismio ha instado a la patronal a tratar la "problemática" del absentismo "con seriedad, sin hipocresía, sin silencio ante el fraude" y "sin alarma" ante el ejercicio de los derechos laborales.

En la misma línea, Lombilla ha indicado que las bajas y la siniestralidad laboral no deben abordarse bajo la "criminalización" de los trabajadores, cuyos "problemas" tienen su origen en la "precariedad y sobrecarga laboral", así como en la "ausencia" de una prevención de riesgos laborales "adecuada", ha defendido.

Ha subrayado que los datos de siniestralidad laboral en Cantabria son "alarmantes", con 1.333 accidentes más con baja laboral de 2015 a 2024.

Además, la región sufre un "problema muy grave" de "infradeclaración" de enfermedades profesionales, al igual que el resto del país, con "solo" 491 partes de enfermedad profesional en 2024, de los que tres eran cáncer de origen laboral. Unos datos "irreales" dada la relación que tienen muchas patologías con su origen laboral, según Lombilla.

"Muchos de los problemas de salud que padece la población trabajadora y que se está viendo como causas de incapacidad temporal común son realmente derivados de condiciones inadecuadas de sus puestos de trabajo", ha aseverado.

Por su parte, el secretario confederal de Salud Laboral de CCOO ha destacado que la incapacidad temporal por contingencias comunes ha aumentado en los últimos tiempos "de manera significativa", las más largas relacionadas con patologías del tejido muscular esquelético, procesos oncológicos y la salud mental".

En este punto, ha señalado que es "complicado" determinar cuál es el origen de la causa de estas patologías porque "hay muchas condiciones de trabajo que las condicionan", y "mayoritariamente son consideradas como comunes" cuando desde el sindicato consideran que "hay una parte muy importante" que son laborales.

Sanz también ha aseverado que "la falta de respuesta eficaz de los servicios jurídicos de Salud incide de manera directa en los tiempos que las personas están de baja".

"No podemos caer en cuestionar derechos que son fundamentales", ha sentenciado el sindicalista, que ha defendido la reincorporación progresiva de las bajas prolongadas y la jubilación anticipada como consecuencia de las condiciones de trabajo.