CCOO denuncia "nuevas imposiciones" de Educación y exige retirar los cambios en el acceso del profesorado interino

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria ha denunciado "nuevas imposiciones" en una "una nueva maniobra" de la Consejería de Educación, "que vuelve a actuar de espaldas al profesorado y a sus legítimos representantes", al someter a exposición pública una propuesta de orden que modifica el anexo de la norma que regula la provisión de empleo docente interino en los centros educativos de Cantabria, que el sindicato ha exigido que se retire.

En concreto, la Consejería de Educación ha sometido a trámite de audiencia e información pública, durante cinco días hábiles a contar desde este martes, 17 de febrero, esta modificación. Hasta el momento, se podía reservar la mejor nota de los dos últimos procesos anteriores convocados en la especialidad con independencia de la misma, pero ahora "únicamente se tendrá en cuenta esta nota a los que hayan superado toda la fase de oposición, es decir los que habiendo superado el proceso selectivo no han obtenido plaza".

La federación ha alertado de que este cambio afecta directamente a las condiciones de trabajo de más de 5.000 docentes interinos, al eliminar la posibilidad de que se conserve la nota de los aspirantes obtenida en procesos selectivos anteriores si no superan el proceso completo, lo que en su opinión puede generar "inseguridad jurídica y desestabilización".

Para CCOO, la Consejería pretende consumar unos cambios que ya anunció el pasado noviembre y que suscitaron "un amplio rechazo entre el personal interino", que protagonizó protestas contra su "imposición unilateral junto con CCOO y, posteriormente, con la Junta de Personal Docente".

Así, ha apuntado, Educación está dispuesta a modificar "de manera unilateral" una orden que, desde 2004, se viene negociando entre las distintas consejerías y la Junta de Personal Docente, con el respaldo unánime de las organizaciones sindicales.

"En esta ocasión, no se ha negociado previamente; de hecho, el consejero de Educación, Sergio Silva, se reunió por última vez con los representantes sindicales el 5 de septiembre", ha señalado el sindicato.

En ese sentido, ha hecho hincapié en que desconoce las motivaciones para que se haya aprobado "de urgencia" en el Consejo de Gobierno y se pregunta "por qué sólo han dado cinco días hábiles para realizar las alegaciones a esta propuesta de orden".

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, ha opinado que esta decisión se enmarca "en una cadena de actuaciones adoptadas sin consenso en los últimos meses, como la imposición de nuevas instrucciones sobre el trabajo del profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, elaboradas sin negociación y que han generado incertidumbre y rechazo; la presentación de un anteproyecto de ley de autoridad del profesorado y convivencia escolar, que mezcla de manera preocupante ambos conceptos y carece de efectos reales inmediatos; o el intento de alterar el modelo de calendario escolar que durante diez años ha generado amplios consensos en la comunidad educativa de Cantabria".

Todas estas decisiones "se vienen imponiendo" tras las últimas movilizaciones importantes que protagonizó el profesorado de Cantabria, en septiembre y octubre -incluida la semana de huelgas del 20 al 24 de octubre-, en pleno conflicto por la adecuación salarial que se arrastra desde noviembre de 2024.

A juicio de CCOO, desde que la Junta de Personal Docente --de la que este sindicato forma parte-- decidió no dar continuidad a las movilizaciones en el periodo en que se negociaban los Presupuestos de 2026 en el Parlamento de Cantabria, "la Consejería ha intensificado un goteo constante de medidas lesivas para el colectivo docente".

Sánchez ha afirmado que "la Consejería ha optado por la imposición permanente en lugar del diálogo. Era necesario mantener las movilizaciones y sigue siéndolo. Si el profesorado no se mantiene unido y con una hoja de ruta clara, queda desprotegido frente a una Administración que ha demostrado reiteradamente que no prioriza la mejora de la educación pública ni de sus profesionales", ha defendido.

Por todo ello, ha exigido la retirada inmediata de la modificación de la orden que regula el acceso del personal interino, el "cese de las imposiciones unilaterales y el respeto a la representación legítima del profesorado", así como la reapertura del proceso de negociación sobre la adecuación retributiva, bloqueado desde hace cuatro meses.

"La educación pública de Cantabria no puede gestionarse a golpe de decisiones unilaterales. Seguiremos defendiendo con firmeza y coherencia los derechos laborales de quienes sostienen cada día el sistema educativo público en la comunidad autónoma", ha advertido Sánchez.