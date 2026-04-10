CCOO denuncia riesgos estructurales y de colapso en la demolición de la Residencia tras aparecer grietas

Archivo - Interior de la Residencia Cantabria - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha denunciado "posibles riesgos estructurales" en la demolición de la Residencia Cantabria tras detectarse grietas -esta semana en la fachada norte del edificio principal- que han obligado a cortar, por "riesgo de colapso", la carretera adyacente al complejo hospitalario.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO ha presentado denuncia ante la Gerencia de Atención Primaria por la situación generada durante las labores de demolición en la Residencia y ha alertado de posibles riesgos, para la seguridad estructural de los edificios y también para la salud de los trabajadores, según ha indicado el sindicato en un comunicado.

Fuentes de la Consejería de Salud han confirmado a Europa Press que las grietas han aparecido en la citada fachada, pero han precisado al respecto que se trata de un edificio "en proyecto de demolición", en el que por tanto "no hay trabajadores" dentro.

Las mismas fuentes han apuntado que corresponde a la dirección facultativa del proyecto "la valoración de las distintas circunstancias que vayan ocurriendo" en los trabajos de demolición de la Residencia Cantabria.

SEÑAL DE ALERTA

Según ha explicado CCOO, la "señal de alerta ha saltado" después de que este pasado miércoles, 8 de abril, se detectaran grietas "de diversa consideración" en la parte trasera de la fachada norte del edificio principal.

Estas fisuras, cuya "gravedad estructural aún no ha sido evaluada", han generado "preocupación ante la posibilidad de daños en cimentaciones, muros, vigas, pilares y otros elementos constructivos".

De hecho, como "medida preventiva" ante un posible riesgo de colapso, se ha procedido al corte de la carretera adyacente al complejo hospitalario, según señala Comisiones Obreras.

"Aunque aún no se ha emitido una respuesta por parte de la Gerencia, desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria insistimos en la necesidad de garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras y reclamamos la máxima transparencia en la gestión de esta situación", ha dicho Marga Rozas, delegada de Prevención de la Gerencia de Atención Primaria.

VARIOS EDIFICIOS EN PROCESO DE DEMOLICIÓN

La Federación ha indicado que el recinto hospitalario está compuesto por varios edificios: el principal, formado por la torre y el edificio central; el IDIVAL; el edificio de la Dirección Provincial; y un edificio auxiliar de servicios. En la actualidad, todos menos el que alberga el Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla, se encuentran en proceso de demolición.

Según la Consejería, el inmueble donde han aparecido las grietas está "en proyecto" de demolición, por lo que no hay trabajadores en su interior.

El sindicato ha agregado que estas labores se están llevando a cabo mediante maquinaria "pesada", como retroexcavadoras, bulldozers, cargadoras, dumpers y camiones, lo que "genera vibraciones que pueden afectar tanto al terreno como a los elementos estructurales de las edificaciones".

Por todo ello, han urgido la intervención de un técnico competente que evalúe las grietas detectadas y determine si "suponen un riesgo para la estabilidad estructural del complejo", ha explicado Rozas.

Y en caso de que se identifiquen riesgos, ha exigido que se informe de manera inmediata a los trabajadores y representantes sindicales sobre su naturaleza, así como sobre las medidas preventivas, de protección y de emergencia a adoptar.

"Dada la preocupación que existe entre el personal, pedimos que toda la información que se recabe se traslade a la mayor brevedad posible", ha concluido la delegada de prevención.