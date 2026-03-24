CCOO denuncia que Sierrallana pretende derivar pacientes de rayos a Valdecilla en lugar de reforzar la plantilla

Archivo - El Hospital Sierrallana.-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha denunciado que la Gerencia del Hospital Sierrallana de Torrelavega establece la posibilidad de derivar pacientes de rayos al Hospital Valdecilla cuando no haya profesionales para prestar este servicio en el comarcal, "en lugar de reforzar la contratación para garantizar la asistencia".

Así lo ha subrayado la secretaria de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, María José Barrio, quien en un comunicado ha lamentado que "solo hay un técnico de rayos en el turno de noche para todo un hospital comarcal, por lo que el servicio queda descubierto ante imprevistos".

Algo, ha apostillado, que va en línea con "el deterioro asistencial y la gestión deficiente de los recursos de esta Gerencia, que llevamos tiempo denunciando".

Ante este escenario, ha continuado Barrio, la Gerencia "ha pensado que es mejor la derivación de pacientes a Valdecilla que contar con dos profesionales por la noche, con el único objetivo de perpetuar la falta de personal en un servicio tan demandado como la radiología convencional".

Al respecto, ha señalado que otra alternativa que establece el protocolo de la Gerencia para cubrir las ausencias contempla "obligar a la persona que ha terminado su turno a permanecer en el servicio si surge un imprevisto", una opción que es "a todas luces inaceptable e ilegal", ha advertido la sindicalista.

Y ha apuntado que "esto supondría que esa persona permanezca toda la noche cubriendo el servicio, cuando la obligación de prestarlo es del hospital y, además, existiendo posibilidades como la realización de guardias localizadas para tener a profesionales disponibles, pero de forma retribuida".

En este contexto, el sindicato ha insistido en el "cambio de modelo" que atraviesa la sanidad pública de Cantabria, con "una privatización de los servicios que se suma a la centralización en Valdecilla en detrimento de los hospitales comarcales".

Todo ello a pesar de que "se puede y debe atender todo lo posible acercando la sanidad a los territorios y a la ciudadanía, no al revés, para lo que hay que invertir de verdad en hospitales comarcales que den servicio a su área de influencia 24 horas, siete días a la semana", ha aseverado Barrio.

Finalmente, ha afirmado que "con decisiones como ésta, queda en evidencia que la Gerencia de Sierrallana pone el ahorro de costes por encima de la buena atención sanitaria de un área especialmente amplia y dispersa".