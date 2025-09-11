CCOO exige "transparencia" en el aniversario del derrumbe del centro de salud de Reinosa y no descarta volver a la calle - COMISIONES OBRERAS

SANTANDER 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CC.OO.) ha exigido "transparencia" en el aniversario del derrumbe y cierre del centro de salud de Reinosa, porque el sindicato dice que "sigue sin noticias de su reforma ni de su reapertura".

"No queremos pensar que este retraso esté motivado por intereses electorales. Campoo no puede seguir esperando. Si no recibimos información clara y creíble de forma inmediata, no descartamos volver a salir a las calles", ha afirmado la delegada de CC.OO. en la sanidad de Cantabria, María José Barrio.

Este 12 de septiembre se cumple un año de la clausura del centro de salud de Reinosa, que tres días antes sufrió "graves deficiencias estructurales". La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. Cantabria ha lamentado, en un comunicado, que, "desde entonces, no se hayan producido avances visibles ni se haya informado sobre el prometido proyecto de reforma integral del centro".

La Federación ha recordado que, tras el suceso el 9 de septiembre que precipitó el cierre, pasaron tres días donde tanto la ciudadanía como el personal de la sanidad siguieron accediendo a las instalaciones, que "no reunían las mínimas condiciones de seguridad".

"Fue una negligencia total. Avisamos por todas las vías: llamadas, correos, solicitudes, denuncias, incluso nos plantamos delante de la puerta para advertir de la situación. Aún así, tuvieron que pasar tres días hasta que se cerró el edificio. Fue totalmente desafortunado que tuvieran que pasar tres días", ha manifestado la delegada.

La Federación ha apuntado que, en este contexto de emergencia, la decisión de trasladar la asistencia de Atención Primaria al Hospital Tres Mares "era la mejor, pero advirtiendo siempre de que era una opción temporal". Sin embargo, han recalcado que un año después, "ni se ha iniciado la rehabilitación del centro de salud ni se ha informado oficialmente ni del estado del proyecto ni de los plazos previstos".

En enero de este año "incluso se barajó la posibilidad de abrir el centro sin el preceptivo informe de seguridad, con la pretensión de dividir al equipo de profesionales pero afortunadamente rectificaron a tiempo. Es una muestra más de que todo lo hacen por impulsos, no hay una organización ni una planificación o previsión", ha censurado la delegada sindical.

Barrio ha insistido que "no se informa ni al Comité de Seguridad y Salud, ni a la Junta de Personal ni, por supuesto, a CC.OO., que solicitamos información de manera constante. Es una absoluta falta de respeto no sólo a la representación sindical sino también a todos los vecinos y vecinas de Reinosa que no tienen el servicio que se merecen".

Además, Barrio ha criticado "la precaria situación de la Atención Primaria en el entorno rural y el desmantelamiento silencioso del hospital" y ha denunciado que las condiciones de trabajo "siguen siendo precarias".

Por ello, han instado a la Consejería de Salud o a la propia presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a que les informen de primera mano sobre "la supuesta obra de reforma integral, de la licitación y de los plazos de ejecución", ha dicho Barrio.