CCOO insiste en poner límite a las "inasumibles" cifras de siniestralidad laboral y a los accidentes mortales

Archivo - Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO Cantabria - CCOO - Archivo

SANTANDER 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido de la urgencia de poner límite a la siniestralidad laboral en Cantabria tras conocer las estadísticas publicadas por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), que muestran 1.084 accidentes de trabajo registrados durante el mes de agosto, de los que 607 han sido con baja y 477 sin baja.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha alertado de que "este ha sido el peor mes de agosto desde el año 2009, con más accidentes de trabajo con baja, con más accidentes graves y, lo que es peor, con una escalada de accidentes mortales".

En este sentido, Lombilla ha denunciado que el impacto de los accidentes mortales es "gravísimo", y ha recordado que dos personas han perdido la vida el mes pasado en la región mientras trabajaban.

"Los accidentes mortales tienen que parar y lo que está sucediendo nos debe hacer encender todas las alarmas", ha insistido.

Asimismo, ha señalado que hasta agosto Cantabria cuenta con nueve accidentes mortales, "la peor cara del mercado de trabajo".

"Las personas trabajadoras están pagando con su vida la mala gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en el desempeño de su profesión", ha denunciado Lombilla, que ha pedido que se centren esfuerzos "para atajar esta lacra".

Por último, ha destacado la necesidad de que se cumpla la Ley de Prevención de Riesgos "de forma rigurosa", ya que, a su juicio, los datos indican "que no está siendo así".

"Nos negamos a acostumbrarnos a estas cifras, que son inasumibles, y seguiremos reclamando que la Prevención de Riesgos Laborales debe ser prioritaria en todas las empresas para proteger lo más importante, la salud y la seguridad de la clase trabajadora, para lo que hace falta la voluntad y trabajo de todas las partes y, muy especialmente, de las empresas", ha concluido Lombilla.