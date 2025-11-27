CCOO lamenta que el ICASS ha "reculado" en su propuesta para las residencias por la "presión patronal"

SANTANDER 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha criticado el "cambio de criterio" del Instituto Cántabro de Seguridad Social (ICASS), que lamenta que, tras la "presión de las patronales del sector", "ha dado marcha atrás" en su propia propuesta de mejora de la orden que regula los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros de atención a la dependencia de Cantabria.

En concreto, se trata de la propuesta de mejora del artículo 68 de la Orden EPS/6/2021, que se estaba valorando en un grupo específico de trabajo y a la que CCOO había presentado alegaciones.

Así, el sindicado ha exigido al ICASS "recapacite y no se deje presionar por las patronales" ni avale un modelo que "perpetúe las carencias y déficits existentes y la falta de personal", porque "lo que está en juego es la calidad asistencial" de los usuarios de las residencias y sus familias.

Al respecto, ha hecho hincapié en que un "buen modelo" de cuidados pasa por plantillas suficientes y, especialmente, por buenas condiciones laborales para el personal del sector, que "evitaría el éxodo a otros sectores menos precarizados".

La federación considera "muy grave" que se quiera mantener la posibilidad de que hasta un 20% -incluso un 30% en centros pequeños- de las horas de atención directa del personal gerocultor puedan ser suplidas por personal universitario que no realiza tareas de higiene ni movilización.

En su opinión, esto supone "una trampa en toda regla con la que se quieren maquillar las ratios y no se reforzarían las plantillas como sería necesario". Por eso ha lamentado que, "tras la intención inicial de eliminar esa fórmula engañosa que permite que no haya el número real de cuidadoras necesarias según las personas usuarias, el ICASS haya reculado".

"Es inaceptable que un avance esencial para la calidad asistencial quede anulado por los intereses empresariales", ha subrayado en un comunicado la secretaria de Negociación Colectiva de la federación, María José Barrio, que también ha criticado que se haya rechazado en el borrador la exigencia de CCOO de garantizar que, en los centros con menos de 40 plazas ocupadas, haya siempre al menos una persona de atención directa y otra de atención indirecta trabajando.

"No se puede consentir que baste con que una esté simplemente localizable porque, en situaciones de emergencia o en tareas básicas es, a todas luces, insuficiente", ha explicado.

Otra de las alegaciones planteadas por la federación y que tampoco se ha aceptado es la reivindicación de que todo el personal que trabaja en cuidados tenga la titulación adecuada, "tan básica que es lamentable que tenga que insistirse en ella", añade Barrio.

Al hilo, ha insistido en que lo que falta en la dependencia "no son profesionales, sino condiciones laborales dignas para que se queden en el sector", y ha recordado que la "huida" a otros sectores se ve, por ejemplo, en la bolsa de empleo del Servicio Cántabro de Salud (SCS), donde hay casi 7.000 personas de las que sólo están en activo 2.500.

"Personas cualificadas hay muchas, pero el problema está en las condiciones laborales: bajos salarios, gestión de los recursos humanos en las empresas, poco reconocimiento del sector de los cuidados y de la figura de la cuidadora... se puede decir más alto pero no más claro, es imprescindible incrementar las ratios de atención directa para que no se debilite la calidad asistencial", ha recalcado la sindicalista.

Entre "tanto despropósito", la federación ha destacado como positivo el impulso que se ha dado a varios protocolos que "sí avanzan en la buena dirección", como los de higiene y cuidado personal, alimentación, cuidados de la salud, prevención e intervención ante la incontinencia, prevención de caídas, prevención de úlceras por presión y atención libre de sujeciones.