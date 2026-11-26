SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras no ha acudido a la sectorial de sanidad que se celebra este jueves y UGT la ha abandonado ante un acuerdo salarial que "discrimina" a parte del Servicio Cántabro de Salud.

CCOO ha anunciado que no volverá a sentarse en la mesa sectorial hasta que el Ejecutivo "cese el desprecio a la mayoría de profesionales de la sanidad", aborde sus problemas y "deje de tratar a la sanidad pública como una jerarquía, con personas privilegiadas por un lado y subordinadas por otro, en lugar de como lo que es, un equipo multidisciplinar".

Y UGT ha señalado que ha abandonado la mesa tras "negarse" la Consejería de Salud a modificar el texto de un acuerdo salarial pactado fuera de este foro oficial de negociación "que discrimina a parte de la plantilla del Servicio Cántabro de Salud (SCS), desde enfermeras y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, hasta celadores y personal técnico o de gestión y servicios".

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) de CCOO en Cantabria, Arantxa Cossío, ha advertido que el sindicato no acude a la mesa sectorial convocada para este jueves, entre otros motivos, "para denunciar el desprecio que supone para los colectivos de técnicos y administrativos que no se aborde su situación como punto del orden del día".

Cossío ha explicado que el personal técnico --unas 2.350 personas-- "tiene un salario inferior a la titulación exigida para el puesto"; y, respecto al personal auxiliar administrativo --unas 850 personas-- es "mano de obra barata, al asumir competencias de administrativo cobrando por debajo de esa responsabilidad", ha denunciado.

La sindicalista ha indicado que, en el caso del personal técnico medio y superior, su clasificación en la categoría "correcta" depende de la aprobación del nuevo estatuto marco -estatal- y, por lo tanto, del gobierno que salga de las urnas el próximo domingo.

Al respecto, ha reclamado un complemento salarial para que estos colectivos "cobren un salario acorde a su titulación y competencias profesionales ya", además del compromiso de la aprobación de ese nuevo estatuto para poner fin "a un error histórico".

En cambio, el personal auxiliar administrativo requiere una promoción profesional que reconozca todas las tareas que asume este colectivo cuando son competencia del personal administrativo y, por ello, "se hace imprescindible abordar la situación y dar solución al problema, que se ha hecho crónico y provoca que las personas cobren por debajo de lo que realmente les corresponde", ha reclamado Cossío.

Ambas cuestiones son "prioritarias" para CCOO y a su juicio deben abordarse "justo antes de formar una mesa de retribuciones que visibilice las desigualdades salariales, incluso entre personas de la misma categoría, existente dentro del Servicio Cántabro de Salud (SCS)".

Frente a esta situación, Cossío ha denunciado que la Consejería "solo mejora la vida, el salario y las condiciones de trabajo de parte de un colectivo A1 sanitario, que ni siquiera alcanza para todo el personal médico".

Como "muestra" de esta afirmación, se ha remitido a "la nueva discriminación que llevarán, precisamente, a esta mesa sectorial, de forma enmascarada, como acostumbran, para que a un único colectivo se le pague un sábado como festivo las 24 horas y, al resto, solo la noche".

Por ello, y tras haberse movilizado en varias ocasiones para visibilizar el problema de ambos colectivos, Cossío ha advertido que "ha llegado el momento de plantarse y recordar que, sin personal técnico o administrativo, el equipo no funcionará".

"No podemos consentir que sigan avanzando en la destrucción de una sanidad pública de la que hemos presumido y que debemos dejar a las personas trabajadoras del futuro como herencia, no como deuda", ha enfatizado Cossío, que ha apostado por "el abordaje integral" de las retribuciones del personal del SCS como "única forma de eliminar y evitar dobles raseros, fugas de dinero y diferencias sangrantes incluso dentro de profesionales de la misma categoría porque ya es hora de reducir al mínimo las horas extra y pagar adecuadamente las jornadas penosas, por turnos o festivos, etcétera".

UGT

Por su parte, UGT Sanidad de Cantabria ha subrayado que si no hay margen para negociar, la mesa sectorial no tiene sentido", en referencia al motivo por el que el sindicato ha abandonado el foro de negociación de la sanidad pública cántabra como es que "el propio texto del acuerdo recoge un pacto previo alcanzado fuera de la mesa entre la Administración y otros actores, por lo que no es una negociación, es una ratificación".

El sindicato ha denunciado que el texto se ha "pactado fuera de este foro oficial" de negociación que es la mesa y "excluye a los trabajadores y trabajadoras que sostienen la actividad del sábado en turno de mañana y tarde", según ha explicado el secretario de UGT Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona, en alusión a un acuerdo de atención continuada en sábados que equipara el precio de la hora de guardia del sábado (presencial o localizada), al de domingo o festivo, además de mejorar también el trabajo nocturno.

"Nos alegramos de cualquier mejora retributiva, pero no podemos apoyar las que solo llegan a una parte de la plantilla y dejan fuera al resto de quienes trabajan ese mismo día en jornada ordinaria de mañana o de tarde, sin estar de guardia presencial ni localizada, que no obtienen beneficio alguno en una clara discriminación", ha subrayado.

Para UGT "no es admisible un mismo sábado, mismo trabajo y distinto pago"; además de que a su juicio "el mismo texto del acuerdo se contradice porque considera el sábado un periodo de especial complejidad desde el punto de vista organizativo y asistencial e invoca a la equidad y no discriminación para extender la mejora a la noche, pero no a la mañana ni a la tarde".

Para Carmona, "está claro que no se puede hablar de equidad en un acuerdo que paga el sábado a unos y no a otros; habla de equidad pero su articulado consagra la desigualdad".

El responsable autonómico de Sanidad de UGT en Cantabria, sindicato que ha desarrollado una campaña por la igualdad salarial de las menores retribuciones de Atención Especializada (AE) con las de Atención Primaria (AP), ha censurado que este nuevo acuerdo parcial "vuelve a agrandar el abismo retributivo entre categorías en el Servicio Cántabro de Salud y entre AE y AP".

De hecho, UGT solicitó por escrito el 20 de noviembre incluir en el orden del día tres puntos: un plan de equiparación retributiva entre Atención Especializada y Atención Primaria; un complemento para que todo el personal que trabaja el sábado en jornada ordinaria cobre ese día como domingo o festivo, y el reconocimiento de los grupos C1 y C2 sanitarios como B y C1, pero la convocatoria de la mesa no recogió ninguno, por lo que la mesa sectorial "no tiene sentido".

Carmona ha avanzado que desde UGT seguirán exigiendo que "el reconocimiento del sábado llegue a todos los profesionales que trabajan ese día" y trabajando "para acabar con la desigualdad retributiva entre Atención Especializada y Atención Primaria porque queremos mejoras para todos".