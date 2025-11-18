CCOO tilda de "ocurrencia rocambolesca" que Educación quiera introducir cambios en la OPE a "seis meses" del proceso

Archivo - La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez. - CCOO - Archivo

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Cantabria ha calificado como una "ocurrencia rocambolesca" que la Consejería de Educación quiera introducir cambios en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2026 a "seis meses" vista del inicio del proceso de oposiciones, ya que, según el calendario estipulado, se celebrarán el próximo mes de junio.

Así ha respondido el sindicato, a través de un comunicado, a las propuestas presentadas por la Consejería de Educación durante la Mesa Técnica celebrada este lunes, en la que estuvieron presentes los sindicatos de la Junta de Personal Docente.

CCOO ha calificado estas propuestas como "innovaciones" que pretenden introducir cambios "sustanciales" en el modelo de oposiciones vigente. Para el sindicato, dicho modelo "arrastra enormes perjuicios y agravios tanto para el personal docente interino como para las personas aspirantes".

En concreto, la organización sindical ha criticado la decisión de la Consejería de acabar con la posibilidad de conservar la nota de los dos últimos procesos para el baremo de acceso y ordenación en las listas de interinos; la convocatoria de plazas correspondientes al 100% de la tasa de reposición y no del 120% que permite la ley; la modificación de las fechas; el tribunal único por especialidad; y que la mitad de los vocales de los tribunales "podrían ser elegidos por la Consejería".

"AFECTARÍA AL 35% DE LOS MAESTROS"

La secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Conchi Sánchez, lo ha definido como un "completo agravio" y unos cambios "pésimos que afectarían casi al 35% de la plantilla de docentes de Educación Infantil y Primaria".

Además, Sánchez ha manifestado que el Gobierno de Cantabria "no quiere ir al quid de la cuestión", porque, según ella, "el verdadero problema está en el sistema de oposiciones, que no pueden modificar al estar recogido en normativa básica estatal, con temas absolutamente obsoletos y supuestos prácticos que dejan en el camino a docentes válidos".

También ha señalado que, mediante el tribunal único, los presidentes "serán nombrados a discreción por la Consejería de Educación". Y ha argumentado que los vocales voluntarios suponen "una clara vulneración de los principios de igualdad y una fuente de incertidumbre patente".

En esta línea, ha opinado que esta "imposición" es una modificación "sustancial" de lo que se conoce hasta ahora y es "fundamental abrir un periodo de negociación pausada y una reflexión profunda para llegar a un consenso".

Asimismo, la sindicalista ha defendido que "hay que mejorar el sistema y ofrecer más garantías a tribunales y aspirantes, dotar de mayor transparencia y justicia al proceso y unificar criterios de corrección pero no con tan poca antelación".

REIVINDICACIONES

Por otro lado, Sánchez ha exigido que se permita conservar la nota de oposiciones anteriores, que se convoquen todas las plazas que permite la ley, que se desbloqueen las negociaciones como la relativa a la disminución de ratios y que se publiquen con "antelación suficiente" rúbricas de la fase de oposición, criterios de corrección y calificación, guías para tribunales y aspirantes e instrucciones detalladas.

La líder sindical ha insistido que hay "muchos problemas encima de la mesa a los que hay que dar solución" como las "altas" tasas de interinidad, la "elevada parcialidad no deseada" en las jornadas laborales, especialmente en las relacionadas con la Atención a la Diversidad o la situación de los funcionarios en prácticas, que este curso "se han visto obligados" a desempeñar tareas ajenas a su especialidad, como tutorías u otras funciones "que no les deberían corresponder".

Más allá, ha indicado que en 2018 presentaron una propuesta para que "todo" lo vinculado con los procesos selectivos se negociara en la Mesa de Función Pública para garantizar criterios homogéneos en todas las oposiciones de la Administración Pública de Cantabria pero "ha sido en balde".

Por ello, ha instado a los docentes a organizarse en los centros educativos y "hacer fuerza colectiva para intentar detener este u otros tantos desaguisados" por parte de los responsables políticos de la educación en la región. "No podemos permitir más atropellos pero la fuerza es común y la tenemos juntos todo el personal docente", ha manifestado Sánchez.

ASAMBLEAS

En este sentido, la Federación ha convocado una asamblea semipresencial y abierta, el miércoles 26 de noviembre, a las 17.30 horas, en la sede de CCOO de Santander para escuchar propuestas y aportaciones para "luchar de manera conjunta".

Esta convocatoria se suma a la organizada este miércoles, 19 de noviembre, a las 17.30 horas, para definir los siguientes pasos de sus movilizaciones docentes en el marco de la adecuación salarial.