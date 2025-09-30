CCOO y UGT conmemoran el Día de las Personas Mayores en Cantabria con una concentración para visibilizar sus necesidades

Archivo - Concentración de CCOO y UGT en foto de archivo - CCOO Y UGT - Archivo

SANTANDER 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las federaciones de pensionistas de CCOO y de UGT en Cantabria conmemorarán este miércoles, 1 de octubre, el Día de las Personas Mayores con una concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno en Santander a partir de las 12.00 horas, donde expondrán sus principales reivindicaciones y las necesidades urgentes "que deben marcar la agenda del colectivo".

Según indica un manifiesto conjunto que los dos sindicatos registrarán en la propia Delegación del Gobierno, "el 1 de octubre nos reivindicamos y movilizamos en una jornada de denuncia, exigencia y compromiso para recordar que las personas mayores no somos un grupo silencioso ni invisible".

En materia de dependencia, UGT y CCOO exigen "la reactivación inmediata de la financiación pública estatal y autonómica con criterios de equidad y suficiencia", además de "la eliminación del limbo mediante procedimientos ágiles, transparentes y universales".

Sobre pensiones, ambos sindicatos recalcan que "son un derecho que garantiza el sustento, la autonomía y la dignidad" y advierten que "las brechas de género acumuladas durante toda la vida laboral continúan desplegando una enorme desigualdad".

Además, CCOO y UGT inciden en el derecho a una vivienda digna y critican el edadismo como "una forma estructural de violencia", para lo que reclaman "una sociedad intergeneracional, inclusiva y diversa y la incorporación activa de las personas mayores en los espacios de participación y decisión pública".