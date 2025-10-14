CCOO y UGT mantienen este miércoles la jornada de paros y movilización en apoyo al pueblo palestino

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

COO y UGT mantienen la jornada de paros y movilizaciones en apoyo al pueeblo palestino prevista para este miércoles 15 pero convocada antes de que se firmara el acuerdo de paz propuesto por el presidente norteamericano, Donald Trump..

La acción convocada por CCOO y UGT pretende también condenar "la política de genocidio y ocupación ilegal que está llevando a cabo el Gobierno de Israel", en una jornada de lucha en los centros de trabajo de todo el país que tendrá la cobertura legal de dos horas de paro parcial por turno.

Ambos sindicatos reafirman su compromiso con la paz, el respeto al derecho internacional y la defensa de los derechos humanos e insisten en que "ningún plan puede considerarse de paz duradera si excluye al pueblo palestino, perpetúa la ocupación o ignora las resoluciones de Naciones Unidas".

Por lo tanto, en su opinión, esta movilización, "se hace más necesaria que nunca para mostrar la apuesta de la ciudadanía por la paz, la justicia y la libertad para el pueblo palestino", por lo que UGT y CCOO han animado a los trabajadores a sumarse a las acciones que, en Cantabria, tendrán lugar en centros de trabajo con protestas en formato de minutos de silencio o concentraciones en empresas como Global Steel Wire, Solvay, Gamesa o el complejo judicial de Las Salesas, en Santander, entre otros.

En un manifiesto conjunto que se leerá en las acciones de este miércoles, UGT y CCOO denuncian la ocupación ilegal de territorios palestinos en la Franja de Gaza y Cisjordania, reivindican que la paz se imponga en un estado palestino viable y reconocido internacionalmente y exigen que el anunciado alto el fuego sea permanente y verificable y se asegure la ayuda humanitaria y su acceso de forma inmediata.