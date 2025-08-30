El CDIS programa una visita guiada a la exposición 'Ruth Orkin. New York, New York' el 4 de septiembre

Archivo - El CDIS acoge la exposición 'Ruth Orkin. New York, New York'.-ARCHIVO - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

A cargo de la especialista en fotografía Helena Garay

SANTANDER, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS) ha programado una visita guiada el 4 de septiembre, a las 19.30 horas, a la muestra 'Ruth Orkin. New York, New York' a cargo de la especialista en fotografía Helena Garay. Esta propuesta expositiva puede visitarse hasta el 18 de octubre en la sala Ángel de la Hoz del centro municipal.

Durante la visita el público tendrá la oportunidad de adentrarse en el universo visual de una de las grandes creadoras del siglo XX y reflexionar sobre la vigencia del lenguaje fotográfico como herramienta crítica, expresiva y cultural, según ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La exposición, que llega a Santander tras su paso por Estocolmo bajo el título 'The Illusion of Time', es fruto de una colaboración entre el Consistorio, la UIMP, la productora Dichroma y el festival PHotoESPAÑA, y está comisariada por Anne Morin, una de las grandes especialistas europeas en historia de la fotografía.

La propuesta, que se integra en el mapa nacional del festival, reúne 46 fotografías acompañadas de documentos de trabajo, cámaras originales, hojas de contacto y recortes de prensa, componiendo un relato que permite descubrir no solo la forma de trabajar de Ruth Orkin, sino también su papel como mujer fotógrafa en un entorno históricamente masculino.

Entre las piezas expuestas destaca la mítica imagen 'American Girl in Italy' (1951), convertida en un icono del siglo XX.

La exposición se completa con una serie de objetos personales de Orkin, incluidas algunas de sus cámaras y hojas de contacto que revelan el proceso de selección de imágenes, una parte del trabajo fotográfico pocas veces accesible al público.

Helena Garay es doctora en Humanidades, Artes y Educación por la Universidad de Castilla-La Mancha, donde recibió la mención cum laude, y licenciada en Bellas Artes en la Facultad de Cuenca. Además, ha estudiado Fotoperiodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona; Dirección de Fotografía Cinematográfica en la ESCAC y Comunicación Corporativa.

Actualmente es profesora de Fotografía en la Universidad Europea del Atlántico, donde combina docencia, investigación y creación artística.

SOBRE RUTH ORKIN

Ruth Orkin fue una fotógrafa y cineasta norteamericana que desarrolló su carrera a lo largo de las décadas centrales del siglo XX. Con una mirada propia, sensible y urbana, su trabajo se sitúa entre el retrato, la crónica social y el reportaje documental.

Orkin supo capturar el pulso de una sociedad en transformación sin caer en el efectismo y construyó un lenguaje visual propio, atento a la vida cotidiana, a los márgenes y a los detalles que escapan a los titulares.

Trabajó como fotógrafa freelance para medios como Life, Look o Ladies' Home Journal y codirigió junto a su marido, Morris Engel, la película 'Little Fugitive', considerada precursora del cine independiente estadounidense.

Su obra, profundamente vinculada a su condición de mujer, viajera y narradora visual, se caracteriza por su hondura, autenticidad y capacidad de resonar en el tiempo.