Celebrada en Santander una concentración en recuerdo de las víctimas del salto de Melilla hace un año

Pasaje Seguro pide "justicia" para las víctimas de esta "cacería" contra inmigrantes; el cese de Marlaska y una investigación sobre lo ocurrido



SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Santander ha acogido este sábado una concentración en recuerdo de las víctimas del salto a la valla de Melilla, convocada por el grupo ciudano Pasaje Seguro cuando se cumple un año del suceso.

La concentración se ha celebrado este mediodía en la calle Burgos de Santander y ha contado con aproximadamente medio centenar de asistentes, según datos de los convocantes.

Allí, integrantes de Pasaje Seguro han leído un manifiesto, en el que han afirmado que el suceso de la valla de Melilla el 24 de junio de 2022, en el que "al menos fallecieron 37 personas" y otras "77 siguen desaparecidas", "no fue un accidente", sino "un crimen de Estado perpetrado por las autoridades marroquies" ante la "impasibilidad" y la "complicidad" de las españolas.

"Lo que se produjo hace ahora un año fue una autentica cacería de migrantes", han indicado Pasaje Seguro que ha criticado que, pese a las "evidencias abrumadoras", las autoridades españolas "siguen sin emprender una investigación digna de tal nombre que depure responsabilidades".

Para Pasaje Seguro el suceso de Melilla es uno de los "más siniestros ejemplos" de las "políticas de muerte" que --dice-- son "las de toda la Unión Europea" en las que, a su juicio, se considera a los migrantes "como personas desechables cuyas vidas no importan".

"Las personas ahogadas estos días junto a Grecia y Canarias se han ahogado por denegación de auxilio de las autoridades griegas, españolas y de la Unión Europea. Mientras, y hay que repetirlo hasta que se oiga, se desplegaba un zafarrancho sin precedentes para rescatar a 5 millonarios que buscaban emociones fuertes. No aceptamos estos crímenes, no aceptamos este cinismo, no aceptamos tanta vara de medir, y por eso no olvidamos a nuestros hermanos muertos injustamente en la valla de Melilla, ni a los millares de personas criminalmente ahogadas en el mar", ha señalado.

Pasaje Seguro ha asegurado que seguirá luchando "por otras políticas migratorias: humanas, solidarias y posibles" y va a seguir exigiendo las responsabilidades "políticas y penales, a todos los criminales que matan y dejan morir".

Por ello, ha reclamado "justicia" para las víctimas del suceso de Melilla; el cese del ministro del Interior, Fernando Grande-Marslaka, al que considera "máximo responsable del comportamiento de las Fuerzas de Seguridad españolas" ese día; la apertura de una investigación "independiente y efectiva" que depure las responsabilidades por estos hechos a ambos lados de la frontera; la concesión de protección internacional para todas las personas que sobrevivieron a la "masacre"; rutas y puertos seguros para migrar, y supresión de muros y alambradas.

También ha pedido la puesta en funcionamiento de consulados y otros mecanismos de asilo en las fronteras de la UE, que España debe implementar en la frontera sur; la extensión de las "favorables condiciones" de acogida establecidas en la Directiva Temporal de Protección de la Unión Europea a todas las personas que intentan llegar a Europa en demanda de asilo y refugio, huyendo de la guerra, la miseria y la persecución "en las mismas condiciones que se está aplicando a las personas de Ucrania que huyen de la agresión rusa".

También solicita la puesta en marcha de un plan de salvamento marítimo público europeo en todo el Mediterráneo y en las aguas fronterizas del Atlántico y la regularización extraordinaria de las personas migrantes residentes en España.

Por otra parte, Pasaje Seguro ha pedido a la ciudadanía que antes las elecciones generales del 23 de julio, "se comprometa con su voto con las fuerzas políticas que, con su programa y con sus hechos, estén poniendo en marcha un cambio radical de las políticas migratorias, inhumanas y racistas, que amenazan a nuestras sociedades".