Un centenar de alumnos de primer curso comienzan su etapa universitaria en CESINE - CESINE

SANTANDER, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de alumnos de primer curso comienzan su etapa universitaria en CESINE, que se suman a los más de 400 que ya cursan sus estudios en el centro universitario de Santander.

Según ha informado este viernes la institución, durante los próximos cuatro años estos jóvenes se formarán en los grados de Administración y Dirección de Negocios Internacionales, Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing, Diseño de Moda, Diseño Gráfico y Diseño de Interiores.

Los nuevos estudiantes se incorporan a una comunidad universitaria formada por más de 400 alumnos de segundo, tercero y cuarto curso, que regresarán a las aulas el próximo lunes para iniciar un nuevo año académico.

La nueva promoción refleja el carácter diverso e internacional de CESINE puesto que cerca del 20% de los nuevos alumnos procede de otros países, entre ellos Chile, Argentina, Guatemala, México, Perú, Portugal, Francia, Italia o El Salvador.

A ellos se suman estudiantes llegados desde comunidades autónomas como País Vasco, Castilla y León, Asturias, Galicia, Aragón, Baleares, La Rioja y Madrid.

Esta incorporación de jóvenes de diferentes puntos de España y del mundo se combina con la presencia de numerosos estudiantes cántabros que continúan apostando por desarrollar su formación universitaria en su propia región, cerca de sus familias y de su entorno.

Una convivencia que convierte las aulas de CESINE en un espacio de encuentro entre diferentes culturas, experiencias y perspectivas, y que contribuye a enriquecer tanto la experiencia académica como la vida universitaria de Santander.

La presencia de más de 500 estudiantes en CESINE supone también una aportación directa a la actividad de la ciudad. Durante su etapa universitaria, los alumnos participan en proyectos, iniciativas creativas, eventos y colaboraciones con empresas y profesionales, integrándose en el tejido social, cultural y profesional de Cantabria.

Para muchos de los estudiantes que llegan desde fuera de la región, Santander se convierte además en su ciudad durante los próximos años.

Con el inicio del nuevo curso, CESINE refuerza así su papel dentro del ecosistema educativo de Cantabria y su compromiso con la formación de talento, contribuyendo a que Santander continúe siendo un lugar capaz de atraer, formar y retener a jóvenes procedentes de diferentes puntos de España y del mundo.