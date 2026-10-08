Un centenar de personas guardan silencio en la Porticada de Santander: "Maricarmen vive, la lucha sigue"

Altar, minuto de silencio y concentración en la Plaza Porticada de Santander por la muerte de Maricarmen - EUROPA PRESS

SANTANDER 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de un centenar de personas se han concentrado a última hora de la tarde de este jueves en la Plaza Porticada de Santander donde se ha guardado un minuto de silencio por la muerte Maricarmen, la mujer de 87 desahuciada hace dos semanas en Madrid y que falleció ayer, miércoles, en el hospital donde se encontraba desde entonces.

Mientras se ha guardado un respetuoso silencio en esa plaza de la capital cántabra, algunas personas han encendido velas en un altar improvisado en honor a esta mujer que se ha convertido en símbolo de la lucha por la vivienda en España. "Maricarmen vive, la lucha sigue", han proclamado.

El silencio solo ha sido interrumpido por largos aplausos a los que ha seguido la lectura de un manifiesto. En él, el movimiento que ha promovido la acampada de la Plaza Porticada ha reivindicado el derecho a una vivienda digna.

Y también ha recordado a Olga Matute, de 54 años y residente en L'Hospitalet de Llobregat que se suicidó el pasado septiembre, meses después de sufrir un desahucio, o a Amparo Pérez, la vecina de Santander que falleció en 2015 tras ser expropiada y desalojada de su casa en la Vaguada de Las Llamas

El acto ha concluido con aplausos y cánticos de los asistentes, alentando a la huelga general, convocada el próximo 11 de noviembre por la vivienda y los salarios, y gritos contra los rentistas y los banquistas.