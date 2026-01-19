Un centenar de pescadores cántabros se concentra en Madrid contra el nuevo control de la UE

Archivo - Barcos amarrados en el puerto de Santoña.- Archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de pescadores cántabros, según la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, ha asistido a la concentración convocada a nivel nacional frente a la Secretaría General de Pesca, en Madrid, en contra de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Control de Pesca de la Unión Europea (UE).

Esta concentración se ha celebrado con motivo de la reunión que van a mantener a las 16.00 horas la secretaria general de Pesca del Gobierno de España, Isabel Artime, y 34 representantes de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores. En función del resultado de dicho encuentro, la Federación decidirá si la flota continúa con el amarre.

El presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, César Nates, ha asegurado que en Cantabria toda la flota --un total de 105 barcos-- se encuentra amarrada en los puertos en el marco de estas protestas, mientras que las ocho cofradías de pescadores --y sus correspondientes lonjas-- han dejado de vender pescado este lunes.

Además, ha aplaudido la unión de "todo el sector" de bajura a nivel nacional "por primera vez", algo "que no había visto nunca", ya que las 196 cofradías españolas han respaldado las movilizaciones.

Entre otras medidas, rechazan la entrada en vigor el 10 de enero de las obligaciones previstas en la aplicación del nuevo Reglamento Europeo de Control de la Pesca, que la flota ve "imposible" de cumplir, tales como el diario de pesca electrónico, el pesaje a bordo de especies con un 20% de error o tener que comunicar la llegada a puerto cuatro horas antes.