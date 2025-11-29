Centenares de santanderinos se manifiestan contra el McDonald's de Puertochico - EUROPA PRESS

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Centenares de santanderinos -más de 300 para la Policía Local y cerca de 2.000 para la organización- se han manifestado este sábado contra el McDonald's que se ubicará en el Mercado de Puertochico al ritmo de la canción popular 'Santander La Marinera'.

En el recorrido, que ha discurrido por Casimiro Sáinz, entre la rotonda de la pescadora y la rotonda de la bandera de España, han participado más de 15 asociaciones vecinales y de comerciantes, así como representantes de todos los partidos políticos, a excepción del Partido Popular.

Los manifestantes han cantado proclamas como 'Gema, claudica, el barrio se multiplica', 'Gema, atiende, el barrio se defiende' o 'Sí al comercio local, no a la multinacional'.

Por su parte, el portavoz de la Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico, Óscar Gutiérrez, ha explicado que esta protesta tiene el objetivo de "salvar el modelo de mercado municipal, en concreto el de Puerto Chico, pero, además, nos jugamos cómo se articula el barrio y al fin y al cabo el modelo de ciudad".

Además, ha defendido la pancarta situada en un edificio situado junto a esta instalación municipal, con el mensaje 'Gema, de mercado de barrio a preafter, no da igual' como una "cuestión de libertad de expresión que nos ampara". En este sentido, ha argumentado que este derecho forma parte del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del artículo 20 de la Constitución Española.

De igual modo, ha señalado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos advierte contra medidas administrativas que generan un efecto disuasorio sobre la crítica ciudadana, especialmente en debates de interés público.

Ante la pancarta, el Ayuntamiento elaboró un informe "express" para su retirada. Para Gutiérrez ese informe demuestra que el Ayuntamiento de Santander "intenta retorcer" la normativa para "intentar encajar" la protesta en la ordenanza de publicidad.

En concreto, la convocatoria ha sumado el apoyo de las AAVV Gutiérrez Solana, Amigos de Cazoña, Ensanche-Cañadío, Nueva Florida, Cueto, Plaza de la Esperanza, San Joaquín-Campogiro, María Blanchard, Piedras Blancas, Tetuán, Los Arenales, San Francisco y la Asociación Ciudadana en Defensa del Sardinero que están representadas en la FECAV, además del apoyo de las AAVV de Nueva Montaña, La Lenteja y la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo.

En el apartado político, han estado presentes representantes locales y autonómicos del Partido Socialista, el Partido Regionalista, Vox, Izquierda Unida, Podemos, así como otras formaciones como Cantabristas.

La instalación de esta franquicia de comida rápida, que contratará el espacio a la concesionaria Baika Mercado de Puertochico, contará con casi 400 metros cuadrados. Baika pagará un canon anual de 6.800 euros y estima unos ingresos brutos anuales de 310.056 euros.