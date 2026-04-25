Centenares de transportistas se concentran en Santander por una jubilación "digna"

Concentración del sector del transporte - USO

SANTANDER 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Centenares de profesionales del sector del transporte --más de 300 según los convocantes y 150 según la Delegación del Gobierno-- se han concentrado este mediodía en Santander para pedir una jubilación "digna".

Así, concentrados en la sede de la Delegación en la calle Calvo Sotelo, han reivindicado coeficientes reductores y el adelanto de la edad de jubilación a los 60 años para los conductores.

La movilización, convocada por los sindicatos USO, SCAT, CNT y CGT, ha servido para visibilizar la "necesidad" de que se aplique de manera efectiva el Real Decreto 402/2025, y dar "una respuesta real a una reivindicación histórica de quienes desarrollan su labor en un sector marcado por la penosidad, el desgaste físico y mental, la responsabilidad permanente y unas condiciones de trabajo especialmente duras", han aseverado los sindicatos.

También han valorado positivamente la participación registrada en esta concentración que, a su juicio, "demuestra el creciente malestar existente entre los trabajadores del transporte" y, al mismo tiempo, "la firme voluntad del sector de seguir defendiendo una demanda que consideran justa, necesaria y urgente".

Durante la concentración se ha insistido en que la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores "no constituye un privilegio, sino una medida de justicia social, salud laboral y dignidad profesional para quienes, durante años, sostienen con su trabajo diario el transporte de mercancías y de viajeros".

Para finalizar, se ha escenificado la firma de un documento dirigido al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), por parte de los dirigentes de las cuatro organizaciones sindicales convocantes.

Dicho escrito, mediante el que se traslada formalmente esta reivindicación y se solicita su impulso ante el Ejecutivo central, será registrado este lunes, 27 de abril, al haber permanecido hoy cerradas las oficinas de registro.

Según las entidades sindicales, este gesto ha querido simbolizar "la unidad sindical" existente en torno a esta demanda y la determinación de las organizaciones de llevar esta reivindicación hasta "sus últimas consecuencias por las vías reivindicativas, institucionales y de movilización necesarias".

Por último, USO, SCAT, CNT y CGT consideran que la elevada participación en la concentración debe ser interpretada como "un mensaje claro dirigido a la Administración".

"El sector del transporte en Cantabria no está dispuesto a seguir esperando indefinidamente", han aseverado y han advertido que mantendrán e intensificarán la movilización hasta que esta reivindicación "encuentre una solución efectiva".