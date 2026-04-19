Centenares de vecinos y visitantes asisten en San Vicente a la celebración de La Folía - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS

SAN VICENTE DE LA BARQUERA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Centenares de vecinos y visitantes se han congregado este domingo en la localidad cántabra de San Vicente de la Barquera para celebrar la fiesta de La Folía, declarada de Interés Turístico Nacional y Regional.

Así, esta jornada ha contado con la tradicional procesión terrestre y marítima de la Virgen de la Barquera, según ha indicado el Ejecutivo regional en un comunicado.

En ella han participado las consejeras de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, y de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos,

A mediodía ha tenido lugar la misa en la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles y el posterior recorrido de la patrona hasta el Muelle Viejo, amenizado por las Picayas.

A continuación, se ha embarcado en el pesquero 'Siempre Santa María', donde ha tenido lugar la ofrenda floral en aguas de la costa de San Vicente de la Barquera, ofrenda que ha congregado a la flota local. Finalmente, la celebración ha concluido con el regreso de la virgen al santuario, al son de los cánticos de las Picayas y la Salve Marinera.

Las consejeras han estado acompañadas por la alcaldesa de San Vicente, Charo Urquiza, otros miembros de la Corporación municipal y diferentes representantes institucionales de la comunidad autónoma.

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera está preparando una página web específica para La Folía, como requisito promocional para recuperar la catalogación como Fiesta de Interés Turístico Nacional que concede el Ministerio de Turismo.

Los orígenes de la Folía se remontan a la Edad Media. Cuenta la leyenda que durante la invasión sarracena, un martes de Pascua, los vecinos de la localidad vieron cómo se acercaba a sus costas una barca sin tripulación, sin remos, sin velas, sin timón, envuelta en resplandores y guiada por la imagen de la Virgen de la Barquera.

La barca llegó hasta el puerto y, tras descargar su cargamento de grano, se hundió en el mar. En agradecimiento a la Virgen por salvarlos de la invasión, los vecinos de San Vicente de la Barquera decidieron celebrar una procesión marítima en su honor, tradición que se mantiene desde entonces.