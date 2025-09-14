El Centro Asturiano de Cantabria celebra La Santina con una procesión hasta la iglesia de las Reparadoras

La consejera de Inclusión Social durante el recorrido de la Santina hasta la iglesia. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro Asturiano de Cantabria ha celebrado la fiesta de La Santina, que es la imagen de la Virgen de Covadonga, patrona de Asturias, que se honra en estas fiestas, con una procesión que ha trasladado la imagen de La Santina desde la sede del Centro Asturiano hasta la iglesia de las Reparadoras de Santander.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, se ha sumado a la celebración y ha asistido a la procesión, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

En el recorrido, acompañando a la virgen, también ha asistido la junta directiva y socios del Centro, el Coro Ronda Altamira, veteranos de la Armada y la banda de Gaitas de Ribeseya. Posteriormente, la consejera ha participado en la misa celebrada en la iglesia de las Reparadoras, cantada por el Coro Ronda Altamira.

Estas actividades se enmarcan dentro de los actos programados desde el pasado jueves por el Centro Asturiano de Cantabria para conmemorar la fiesta de La Santina con actividades culturales, musicales y gastronómicas.