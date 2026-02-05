El Centro Botín abrirá en marzo la mayor exposición en Europa de la artista Yuko Mohri

Centro Botín abrirá en marzo la mayor exposición en Europa de la artista Yuko Mohri - CENTRO BOTÍN

SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín abrirá al público el 28 de marzo 'Entrelazamientos', la mayor exposición individual de la artista japonesa Yuko Mohri en Europa y primera en España, que estará disponible hasta el 6 de septiembre de 2026.

En la exposición, el centro de arte presenta obras que abarcan desde mediados de la década de 2000 hasta proyectos más recientes, que actualiza y desarrolla continuamente, modificándolos con el tiempo y adaptándolos a los espacios en los que se instalan, ha informado el Centro Botín.

En este sentido, la muestra ofrece una selección central de obras de la artista que se reconfiguran para responder a las condiciones únicas del espacio expositivo santanderino.

Además, amplía la anterior presentación del Pirelli HangarBicocca (Milán, Italia) al incluir un nuevo conjunto de pinturas creadas in situ en Santander, para las que ha utilizado tela tensada de altavoz como lienzo para evocar visualmente el sonido y el movimiento de sus instalaciones.

La artista ha explicado que su instalación es "un espacio orgánico, retorcido y trenzado a través de las palabras clave error, improvisación y retroalimentación".

El título, 'Entrelazamientos', evoca los vínculos invisibles y las complejas interacciones que existen entre objetos, fuerzas, sonidos y personas. Así, explora cómo cada elemento pertenece a un sistema interconectado en el que nada actúa de forma independiente y todo forma parte de una vasta red de relaciones en constante evolución.

OBRA

La obra de Mohri explora el potencial transformador de objetos cotidianos y elementos naturales y su capacidad para generar transformaciones visuales y sonoras, que, a través de ensamblajes efímeros y sistemas interconectados, pretende llamar la atención sobre cuestiones medioambientales y sociales.

Así responde a fenómenos como la gravedad, el magnetismo, el calor y la humedad, mientras elementos como el aire, el polvo, los escombros y la temperatura dan forma a sus ensamblajes, transformándolos en ecosistemas orgánicos en los que el sonido ocupa un lugar central.

La artista tiene una habilidad para hacer accesibles mundos a menudo considerados de nicho -como la música experimental y el arte contemporáneo-, al incorporar objetos cotidianos y familiares -como utensilios de cocina y guantes de fregar- al tiempo que adopta un enfoque lúdico que resuena en el público.

De esta manera, recurre a referencias culturales, desde la filosofía hasta la cultura pop, así como a influencias iconográficas y sonoras que van desde el arte cinético hasta la experimentación sonora.

Sus esculturas, delicadamente equilibradas, revelan la complejidad latente de las estructuras naturales y artificiales que constituyen el mundo y el flujo constante de energía.

Mohri ha indicado que hace su trabajo "de modo improvisado, sin representar una visión de una escultura completa desde el principio. Siempre quiero dar valor a la inspiración que me proporcionó el lugar y el encuentro con ella".

EXPOSICIÓN

Cada instalación de Mohri está guiada por un elemento que funciona como fuerza motriz, al desencadenar y activar un circuito dinámico particular.

Asi ocure en 'Flutter' (2018), donde el punto focal es un acuario que contiene sensores que capturan la luz y las sombras creadas naturalmente por el movimiento de los peces y las plantas acuáticas.

También podrá verse 'Piano Solo: Belle-Île' (2021-24), una obra en la que el elemento central es un piano modificado y programado para tocar "solo", con el que la propia naturaleza se convierte en intérprete.

Para la muestra en el Centro Botín, la artista ha grabado el sonido de diferentes localizaciones del litoral santanderino, con un concepto que resuena con la idea de Erik Satie (1866-1925) de la "música de mobiliario", en la que los sonidos funcionan como parte del entorno sin requerir una escucha activa.

Otra obra es 'You Locked Me Up in a Grave, You Owe Me at Least the Peace of a Grave' (2018), una experiencia inmersiva que combina sonido, luz y movimiento, donde el elemento central es una escalera de caracol suspendida y giratoria, que introduce un aspecto escultórico y dinámico a la vez al evocar el fenómeno astronómico y sociológico de un planeta que gira sobre su eje.

En la serie 'Decomposition' (2021-en curso), se centra en la descomposición de fruta, transformando este proceso en un sistema vivo de sonido y luz. A medida que se pudre y pierde agua, genera electricidad que activa composiciones sonoras y controla la atenuación de la luz. Estas varían según el nivel de descomposición e hidratación, proporcionando señales audibles y visibles de la naturaleza mutable de la obra.

Por su parte, en 'Moré Moré (Leaky): Variations' (2018-en curso) desarrolla fugas de agua artificiales utilizando una bomba y un elaborado sistema para captar y reciclar el agua que cae del techo. Así reinterpreta el concepto de "circuito" como un sistema interconectado de fuerzas invisibles que unen objetos.

Por último, también podrá verse 'I/O' (2011-en curso), que representa un ecosistema orgánico cuyo movimiento y forma vienen determinados por las condiciones del espacio expositivo del Centro Botín. Una "partitura musical" cobra vida a través de las huellas ambientales dejadas en el papel, que producen reacciones imprevisibles al "tocarlas".

La exposición va acompañada de un catálogo, en inglés y español, la monografía más completa sobre la práctica de Mohri. Elaborado por Pirelli HangarBicocca, contiene ensayos de críticos de arte y estudiosos internacionales que han seguido de cerca la carrera de la artista.

También ofrece unos escritos de la propia Mohri sobre su perspectiva personal de su relación con el sonido, el entorno y la interconexión de todas las cosas; e incorpora un glosario, desarrollado para esta publicación, una herramienta para entender su lenguaje artístico en evolución. El catálogo se completa con un manga japonés de Ran Kurumi, que ilustra la trayectoria de Mohri.

Como parte del programa, esta exposición está vinculada a un taller de arte organizado por la propia Fundación y dirigido por la artista, impartido a un grupo de artistas y creadores seleccionados previamente en una convocatoria abierta. Al estilo de las residencias, fomentará un entorno comunitario para compartir, pensar, escribir y crear bajo la dirección de la artista.

BIOGRAFÍA

Yuko Mohri (Kanagawa, Japón, 1980), residente en Tokio, es una creadora conocida por sus originales composiciones, con las que, en 2024, fue seleccionada para representar a su país en la 60ª Bienal de Venecia. Su inspiración parte de artistas como Marcel Duchamp (1887-1968) y Alexander Calder (1898-1976).

Mohri cursó estudios de Bellas Artes en la Universidad de las Artes de Tokio y su obra ha destacado siempre por su conexión con el sonido y la música.

Asimismo, formó parte de una banda punk llamada Sisforsound, que influyó en su enfoque artístico, que percibe borrosos los límites entre el mundo visual y el acústico, suele desmontar y volver a montar instrumentos musicales y objetos electrónicos para crear sus obras.

Influenciada por el movimiento Fluxus de los años 60 y la música experimental, se inspira en la obra de John Cage (1912-1992) en una mezcla de artes visuales y música de investigación que ofrece nuevas perspectivas y formas de interactuar con el mundo.

Mohri ha expuesto en instituciones como el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea (MMCA), Seúl (2025), el Camden Arts Centre, Londres (2018) o el Museo de Arte Contemporáneo, Tokio (2012). También ha participado en exposiciones colectivas, como la la Bienal de Sídney (2022), la Bienal de São Paulo (2021), o el Palais de Tokyo, París (2018).