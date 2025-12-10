El Centro Botín invita al público a "abrir la puerta" a una 'Navidad bajo el mar' - CENTRO BOTÍN

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Botín de Santander propone una programación de una decena de actividades, del 19 de diciembre al 4 de enero, con la que invita al público a "abrir la puerta" a una 'Navidad Bajo el Mar'.

El centro de arte ha presentado este miércoles su propuesta navideña inspirada en las profundidades marinas, con una puerta roja que se abre hacia el océano. En el acto también se ha estrenado el vídeo promocional de esta campaña, con el apoyo de la compañía energética Plenitude.

Ese universo creativo está basado en la exposición protagonista del Centro durante esto meses, 'Las Olas Perdidas', la instalación del colectivo británico Cooking Sections que aborda la desaparición de once olas icónicas a causa de la acción humana.

La inauguración de la programación navideña tendrá lugar el viernes 19 de diciembre, a las 19.30 horas, con el concierto 'Notas y burbujas' a cargo del grupo cántabro Cherry Drops, que ofrecerá una propuesta funk y rockera en el auditorio de la institución cultural.

Del 20 de diciembre al 4 de enero, de 11.30 a 14 y de 17.30 a 20.00 horas, el auditorio albergará 'Lectura subacuática', la propuesta para sumergirse entre libros de temática oceánica recomendados por las bibliotecas de Cantabria.

Paralelamente, en los mismos horarios, las aulas del Centro ofrecerán 'Peces de Moda', un taller textil de creación colectiva que convertirá las prendas vaqueras en desuso en peces fantásticos para crear un fondo marino. Una actividad para todos los públicos a partir de cuatro años.

Además, la programación contempla cuatro sesiones de preparación y un concierto final del coro de Navidad 'Cántale al mar'. Guiados por el compositor y pedagogo Esteban Sanz y la pianista Elena Ramos, las personas abiertas a participar en esta actividad grupal disfrutarán de cuatro sesiones los días 13, 19, 23 y 26 de diciembre, con una actuación final el sábado 27 de diciembre de 10.00 a 13.00 horas.

Por otro lado, la dj Sara Puaj y el grupo Bhera 224 se encargarán de poner la música los días 20 de diciembre y 3 de enero, de 12 a 14 horas, con la propuesta 'Banco de peces ¡Ven a bailar!'.

En el apartado cinematográfico, el Centro Botín propone dos proyecciones dentro de 'Cine y Chocolate', en el auditorio y en el anfiteatro: 'Robot Salvaje', el 28 de diciembre, a las 18.00 horas, y 'Paddington: Aventura en la selva', el 4 de enero a las 18.00 horas.

Más allá, ofrece el concierto de año nuevo 'H2O' en colaboración con el Ayuntamiento de Santander. La Banda Municipal de Música ofrecerá un repertorio creado por el director Vicent Pelechano lleno de canciones que versan sobre el agua. Tendrá lugar el 2 de enero a las 19.00 horas en el auditorio y anfiteatro del centro. Ambos pases contarán con una chocolatada a cargo del Café del Centro Botín.

Por último, la primera planta del espacio cultural albergará 'Una obra en diez minutos', del 20 de diciembre al 4 de enero, de 11.00 a 17.00 horas, en el marco de la exposición Itinerarios XXX.

Toda la programación navideña es de acceso gratuito para Amigos y Pases del centro artístico y se complementa con la actividad regular de esta temporada, como 'Las Olas Perdidas', 'Itinerarios CCC' y 'Punto y Contrapunto: Maestros del Siglo XX en la Colección Jaime Botín'.